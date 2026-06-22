Communiqué de presse : Sanofi nomme Paulo Fontoura à la tête de sa R&D

Sanofi nomme Paulo Fontoura à la tête de sa R&D

Paris , 22 juin 2026. Sanofi annonce la nomination du Dr Paulo Fontoura au poste de Vice-Président Exécutif, Responsable mondial de la Recherche & Développement Pharma, à compter du 1er septembre 2026. Il sera membre du Comité Exécutif de Sanofi, basé à Paris, et sera rattaché à Belén Garijo, Directrice Générale de Sanofi. À la tête de la R&D Pharma, Paulo dirigera l’ensemble de la chaîne d’innovation de Sanofi, de la recherche à la médecine translationnelle, au développement clinique et aux affaires réglementaires, avec pour mission de faire progresser un portefeuille différencié et d’accélérer la mise à disposition de médicaments innovants pour les patients. Paulo succède au Dr Houman Ashrafian, qui a choisi de poursuivre une nouvelle opportunité en dehors de l’entreprise.

Fort de plus de 25 ans d’expérience en médecine académique, en science translationnelle, en développement clinique et en innovation pharmaceutique, Paulo rejoint Sanofi à un moment important de son évolution, alors que le Groupe poursuit la transformation de sa R&D et fait progresser un pipeline de nouveaux médicaments dans plusieurs aires thérapeutiques.

Neurologue certifié et médecin-scientifique, Paulo a joué un rôle significatif dans le développement de certains médicaments majeurs dans les domaines des neurosciences, de l’immunologie, des maladies rares, de l’ophtalmologie et des maladies infectieuses. Dernièrement, il était Directeur Médical de Xaira Therapeutics, une biotech native de l’IA dont l’ambition est de transformer la découverte et le développement de médicaments grâce à l’intelligence artificielle générative. Avant de rejoindre Xaira, il a passé plus de quinze ans chez Roche, où il a occupé plusieurs postes de direction jusqu’à devenir Responsable Mondial du Développement Clinique pour les neurosciences, l’immunologie, l’ophtalmologie, les maladies infectieuses et les maladies rares. Au cours de cette période, il a dirigé une organisation mondiale de médecins et scientifiques cliniciens et supervisé un vaste portefeuille de développement de phase avancée couvrant de multiples aires thérapeutiques. Au fil des années, ses équipes ont contribué au développement de plus de 60 nouvelles entités moléculaires, dans différentes modalités thérapeutiques, conduisant à plus de 20 premières autorisations de mise sur le marché ou extensions d’indication approuvées par la FDA et l’EMA, dont plusieurs thérapies de rupture en neurosciences, en maladies rares, en immunologie et en ophtalmologie.

« Je tiens à remercier le Dr Houman Ashrafian pour sa contribution à notre entreprise au cours des trois dernières années et lui souhaite beaucoup de succès dans ses futurs projets. Je suis ravie d’accueillir Paulo au sein du Comité Exécutif. Paulo est un dirigeant très respecté dans le domaine de la R&D, avec une solide expérience couvrant la recherche, le développement et l’innovation. Son expertise scientifique, son expérience du développement de médicaments et sa capacité à diriger de grandes organisations d’innovation seront des atouts précieux alors que nous continuons à faire progresser notre portefeuille et à façonner l’avenir de la R&D chez Sanofi », a déclaré Belén Garijo, Directrice Générale de Sanofi .

« Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre Sanofi à un moment aussi passionnant de son histoire », a déclaré Paulo Fontoura . « Ces dernières années, Sanofi s’est imposée comme l’un des leaders mondiaux de l’immunologie et a construit des positions fortes dans plusieurs autres domaines où les besoins médicaux restent importants, tout en démontrant un engagement clair en faveur de l’innovation scientifique et de sa transformation portée par l’intelligence artificielle. Je suis profondément honoré de rejoindre l’entreprise à ce moment important et d’aider Sanofi à poursuivre le développement de son portefeuille et à renforcer son leadership dans la biopharmacie. Je me réjouis de travailler aux côtés de nos équipes talentueuses afin de faire progresser des innovations thérapeutiques majeures au bénéfice des patients dans le monde entier.»

Paulo Fontoura est titulaire d'un doctorat en médecine et d'un doctorat en sciences de la Nouvelle Université de Lisbonne. Il a effectué un stage postdoctoral en neuro-immunologie à l'Université Stanford. Membre de l' American Academy of Neurology , il est l'auteur de plus de 80 publications scientifiques évaluées par les pairs.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l'IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et créer de la croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde — et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait en aider des millions d’autres. Animées par une mission commune — poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens — nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque. Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

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