Communiqué de presse - Levée d'environ 3,9 million d'euros dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

La société AdUX, spécialisée dans la publicité digitale (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) (la « Société ») annonce la levée de 3.899.082 euros dans le cadre de son Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires à l'issue de la période de souscription ouverte le 12 décembre 2019 et qui s'est achevée le 20 décembre 2019.Contexte et objectifs de l'opérationComme indiqué dans le Prospectus et le communiqué de lancement de l'opération publié le 5 décembre 2019, l'Augmentation de Capital a pour objectif de réduire les dettes d'exploitation et l'endettement financier de la Société et de lui donner les moyens nécessaires à la poursuite de son activité afin de pallier sa situation avérée de difficultés financières (au sens de l'article 234-9 2° du règlement général de l'AMF).