Communiqué de presse Kerlink : Calendrier financier 2026

Dates de publication 2026

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2025

22 janvier 2026, après bourse

RESULTATS ANNUELS 2025 & CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2026

23 avril 2026, après bourse

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2026

9 juillet 2026, après bourse

RESULTATS SEMESTRIELS & CHIFFRE D’AFFAIRES T3 2026

22 octobre 2026, après bourse

A propos de Kerlink®

Kerlink est un fournisseur mondial de solutions de connectivité pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux publics et privés de l'Internet des objets (IoT). Son large portefeuille de solutions s'appuie sur des équipements réseaux et des logiciels de gestion de qualité industrielle, tous soutenus par des services à valeur ajoutée, et s'appuyant sur de solides capacités de R&D. L'engagement du Groupe pour la réussite de ses clients comprend une solution Plug and Play qui garantit l’association des gateways avec les serveurs de réseaux LoRa (LNS) de fournisseurs tiers. Kerlink se spécialise dans le déploiement d'une connectivité IoT évolutive dans trois domaines majeurs : Smart City & Quality of Life, Smart Building & Industry et Smart Agriculture & Environment.

Plus de 250 000 installations ont été déployées chez plus de 550 clients dans 75 pays. Basée en France, avec des filiales aux États-Unis, à Singapour, en Inde et au Japon, le Groupe Kerlink est cofondateur et membre du conseil d'administration de la LoRa Alliance® et de l'uCIFI Alliance™.

