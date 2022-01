Communiqué de presse commun - Forges de Gerzat

A Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2022

Le 5 juin 2019, la dernière usine d’Europe continentale spécialisée dans la production de bouteilles de gaz haute pression et de corps creux en alliage léger à Gerzat a fermé ses portes. Cette fermeture a engendré la suppression de 136 emplois directs et des dizaines d’emplois indirects, ce qui a représenté un traumatisme dans un bassin d'emplois fortement touché par la désindustrialisation. L’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Clermont Auvergne Métropole ont déploré l’attitude des propriétaires de l’usine qui ont empêché la reprise de l’activité industrielle, ne laissant ainsi qu’une friche improductive sur la commune de Gerzat.



Compte tenu de l’importance du maintien d’une capacité de production de bouteilles de gaz haute pression en France et en Europe – notamment à la suite du Brexit qui a privé l'Union Européenne de la seule usine de production en Europe continentale – les pouvoirs publics se sont fortement mobilisés pour trouver un repreneur susceptible de faire renaître une activité devenue essentielle.