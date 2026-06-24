COMMUNIQUE DE PRESSE: Bigben Interactive entre en négociations exclusives avec Modelabs en vue de la cession de sa filiale Bigben Connected

Lesquin, 24 juin 2026, 18h00

Bigben Interactive entre en négociations exclusives avec Modelabs en vue de la cession de sa filiale Bigben Connected





Lesquin, le 24 juin 2026 – Bigben Interactive ( ISIN FR0000074072) (la « Société ») annonce être entrée en négociations exclusives avec la société Modelabs, en vue de la cession de l’intégralité du capital de sa filiale Bigben Connected (la « Cession »).





Dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de la Société par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 mars 2026 (la « Procédure de Conciliation »), la Société a engagé un processus d'examen des options stratégiques portant sur son périmètre d'actifs, avec pour objectif de renforcer durablement sa structure financière. C'est dans ce cadre que la Société a retenu Modelabs comme partenaire exclusif pour étudier la cession de Bigben Connected.

Bigben Connected, filiale détenue à 100% par la Société, est spécialisée dans la conception et la vente d’accessoires mobiles, notamment de la marque Force®, ainsi que d’objets connectés. Acteur de référence en France sur le marché des accessoires mobiles, la filiale a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 97 M€ au titre de l’exercice clos le 31 mars 2025 et emploie à date environ 114 collaborateurs.

Modelabs est un distributeur de premier plan de produits de mobilité en France réalisant un chiffre d’affaires d’environ 495 M€ en 2025. Modelabs et Bigben Connected opèrent sur des segments complémentaires de la chaîne de valeur du secteur — Modelabs dans la distribution de terminaux, Bigben Connected dans la conception et la vente d'accessoires. Ce rapprochement permettrait de constituer un acteur global français couvrant l'ensemble de cette chaîne de valeur.

La réalisation de la Cession envisagée demeure soumise aux conditions suspensives usuelles applicables au regard du cadre juridique dans lequel elle interviendra, en particulier l’information et la consultation préalables des instances représentatives du personnel compétentes, l’approbation des organes sociaux compétents de la Société et de Modelabs ainsi que l’obtention des autorisations réglementaires requises le cas échéant.

La clôture de la transaction est envisagée à la fin du mois de septembre 2026.

Aucune certitude ne peut être donnée quant à l’issue des négociations exclusives et à la conclusion d’un accord définitif entre les parties.

La Société veillera à informer le marché de l’évolution de sa situation et de l’issue des négociations.

Dans le cadre de la Procédure de Conciliation, les discussions se poursuivent avec les créanciers financiers afin de parvenir à une issue favorable à l’ensemble des parties en vue de la restructuration de la dette de la Société. La Cession envisagée de Bigben Connected s’inscrit dans ce processus global de restructuration.

Prochain rendez-vous :

Résultats de l’exercice 2025-2026 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026/2027, le 20 juillet 2026 (après Bourse)





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2025 -2026

284,5 M€











EFFECTIF

Plus de 1 300 collaborateurs











INTERNATIONAL

31 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISIN: FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







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