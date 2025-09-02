Commonwealth LNG reçoit la dernière autorisation d'exportation non liée à un accord de libre-échange

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise énergétique Commonwealth LNG a déclaré mardi qu'elle avait reçu l'autorisation finale d'exportation dans le cadre d'un accord de libre-échange de la part du ministère américain de l'Énergie pour son installation d'exportation en Louisiane.