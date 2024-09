Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: UniCredit porte sa participation à 21% information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé lundi soir avoir porté sa participation dans Commerzbank à environ 21% du capital contre 9% précédemment, suite à l'acquisition d'instruments financiers.



Dans un communiqué, le groupe bancaire italien indique par ailleurs avoir sollicité le feu vert du gendarme boursier afin de franchir le seuil de 10% du capital et atteindre celui de 29,9%.



UniCredit devient à l'occasion le premier actionnaire de Commerzbank, devant l'Etat allemand.



Selon les analystes, cette annonce surprise vient confirmer l'attrait spéculatif autour du dossier Commerzbank, même si bon nombre d'entre eux continuent de mettre en avant l'incertitude liée au calendrier d'une éventuelle opération.



UniCredit entretient lui-même le flou sur ses intentions, expliquant percevoir de la création de valeur potentielle chez Commerzbank, que l'établissement reste indépendant ou qu'il se rapproche d'UniCredit.



'Comme l'avait souligné un récent rapport de la Commission européenne, UniCredit est d'avis qu'un secteur bancaire solide est la clé du succès économique du continent', indique le groupe dans son communiqué.



Suite à ces annonces, l'action Commerzbank avançait d'environ 1% mardi matin à la Bourse de Francfort, tandis que le titre UniCredit prenait 1,4%.





Valeurs associées COMMERZBANK 15,01 EUR XETRA +1,49%