Commerzbank: résultat net trimestriel en hausse de 12% 09/05/2025









(CercleFinance.com) - Commerzbank dévoile un résultat net en hausse de 11,7% à 834 millions d'euros pour le premier trimestre 2025, au plus haut depuis 2011, ainsi qu'un résultat d'exploitation en augmentation de 13% à un niveau record de près de 1,23 milliard.



Son coefficient d'exploitation s'est amélioré de près de deux points à 56%, inférieur donc à son objectif annuel de 57%, et ses revenus ont augmenté de 11,8% à 3,07 milliards d'euros (dont +6% pour les revenus nets de commissions).



La banque allemande pointe aussi un rendement des fonds propres tangible (RoTE net) à deux chiffres (11,1%), ainsi qu'un ratio CET 1 de 15,1% à fin mars (+0,2 point sur un an), qui selon lui, démontre un fort potentiel de rendement du capital.



Commerzbank confirme ses perspectives pour 2025, dont un résultat net en progression à environ 2,8 milliards d'euros avant dépenses de restructurations (et autour de 2,4 milliards après), ainsi qu'un ratio CET 1 d'au moins 14,5% à fin 2025.





