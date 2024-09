Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: le DG quittera son poste fin 2025 information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé mercredi que son directeur général Manfred Knof, en poste depuis 2021, ne solliciterait pas de renouvellement de son mandat à la fin du mois de décembre 2025.



Dans un communiqué, Jens Weidmann, le président du conseil de surveillance du groupe, indique avoir appris la nouvelle avec 'grand regret', mais aussi manifesté sa reconnaissance à l'égard du travail exécuté par Manfred Knof, qu'il estime réussi.



L'établissement bancaire allemand a précisé dans le communiqué qu'un processus de sélection d'un nouveau directeur général allait démarrer avec effet immédiat.



Cette annonce intervient alors que le géant italien UniCredit a annoncé ce matin avoir pris une participation de 9% au capital de Commerzbank, reprenant ainsi des parts jusqu'ici détenues par l'Etat allemand.



Suite à cette série d'informations, le titre grimpait de plus de 16% jeudi matin à la Bourse de Francfort, signant de loin la plus forte progression de l'indice DAX.





Valeurs associées COMMERZBANK 14,51 EUR XETRA +15,12%