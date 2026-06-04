Commerzbank fait part à la BaFin de ses inquiétudes sur la participation d'UniCredit

par Tom Sims et Valentina Za

Commerzbank CBKG.DE est en contact avec l'autorité de régulation allemande BaFin au sujet des récentes informations communiquées par la banque italienne UniCredit CRDI.MI concernant le taux de participation à son offre publique d'achat de l'établissement allemand, a-t-elle indiqué mercredi soir.

Confirmant le contenu d'une note adressée au personnel et consultée par Reuters, la banque allemande a déclaré que, d'après "les données dont dispose Commerzbank, les 7,58% d'actions apportées à l'offre, selon les informations communiquées, sont en grande partie liées, directement ou indirectement, aux contreparties de produits dérivés d'UniCredit – et non à des investisseurs indépendants".

UniCredit détient une participation de 27% dans le capital de Commerzbank et environ 16% via des produits dérivés, dont la plupart ne peuvent être réglés qu’en espèces. La banque italienne a déclaré qu’elle en avait besoin pour disposer d’une certaine flexibilité quant à la taille finale de sa participation.

La deuxième banque allemande, qui repousse l'offre d'UniCredit, a exhorté les investisseurs à ne pas tirer de "conclusions définitives" quant au soutien du marché à cette offre tant que "les faits n'auront pas été pleinement évalués".

"Nous analysons et suivons ce processus de très près et sommes également en contact avec la BaFin à ce sujet", indiquait le message adressé mardi au personnel.

"Sur la base des informations fournies, aucune offre d'un seul investisseur institutionnel n'a encore pu être identifiée et la somme de toutes les offres des investisseurs particuliers s'élève à (...) 0,05%", a-t-elle précisé par la suite dans son communiqué.

Le message du personnel indiquait que la communication d’UniCredit semblait trompeuse, affirmant qu’il n’était pas "économiquement rationnel" pour les investisseurs d’avoir cédé une participation cumulée de 7,58%, comme l’a rapporté UniCredit, étant donné que le prix d’offre de la banque italienne est inférieur au cours du marché.

UniCredit a répondu qu’elle ne commenterait pas "des insinuations dépourvues de fondement factuel", ajoutant que les faits concernant ses participations dans Commerzbank étaient conformes à ce qu’elle avait déclaré.

Cette évolution met en évidence le degré de tensions entre les deux prêteurs et pourrait laisser présager des difficultés à venir pour UniCredit dans le processus d’intégration si elle venait à prendre le contrôle.

La bataille qui dure depuis des années pour le contrôle de la Commerzbank a atteint un tournant décisif le mois dernier après qu’UniCredit a lancé une offre qui a ensuite été officiellement rejetée par la deuxième plus grande banque allemande.

UniCredit a déclaré mardi avoir atteint son objectif dans le cadre de cette offre, qui ne vise pas à prendre le contrôle de la Commerzbank, mais uniquement à porter la participation directe de 27% d'UniCredit au-dessus de 30%. Une fois ce seuil de rachat obligatoire franchi, UniCredit sera libre d'acheter davantage d'actions de la Commerzbank sur le marché l'année prochaine.

(Rédigé par Tom Sims à Francfort et Valentina Za à Milan ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)