Commerzbank : bénéfice en hausse au 3T et suppressions de postes avant le rachat par UniCredit

Le logo de Commerzbank derrière l'église Sainte-Catherine à Francfort, le 26 octobre 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le groupe bancaire allemand Commerzbank, bientôt sous le contrôle de sa rivale italienne UniCredit, a publié jeudi des résultats trimestriels en forte hausse, tout en poursuivant la réduction de ses effectifs.

De juillet à septembre, le résultat net, à 859 millions d'euros, a progressé de 45 % sur un an. Sur les neuf premiers mois de l'année, il atteint 2,7 milliards d'euros, soit un record historique, met en avant la banque de Francfort dans un communiqué.

Sur le trimestre écoulé, les revenus ont progressé de 9 % sur un an pour atteindre 3,2 milliards d'euros, grâce à la forte progression des commissions et à la hausse du revenu net d'intérêt, tandis que les coûts totaux sont restés stables à 1,68 milliard d'euros.

La banque a confirmé son objectif annuel de revenus d'environ 13,2 milliards d'euros pour 2026, tout en abaissant légèrement sa prévision de revenu net d'intérêt à 8,5 milliards d'euros, contre 8,6 milliards auparavant, en raison d'une concurrence accrue sur les dépôts.

En parallèle, la banque au logo jaune, qui comptait fin septembre près de 40.400 salariés dans le monde, a poursuivi sa réorganisation interne. Un nouveau programme de retraite progressive volontaire a déjà été accepté par quelque 1.100 salariés, en plus des départs liés au turnover naturel et aux départs à la retraite.

Alors que le rachat par la rivale milanaise doit être finalisé dans les prochains mois, la présidente du directoire de Commerzbank, Bettina Orlopp, s'est dite convaincue que les deux établissements peuvent "créer de la valeur" en combinant leurs forces, après avoir longtemps défendu l'indépendance de la seconde banque privée allemande.

UniCredit a fait irruption dans le capital en septembre 2024 à la faveur de la vente, par l'État allemand, d'une partie de sa participation. La banque italienne a ensuite progressivement renforcé sa position jusqu'à détenir près de 50% du capital à l'issue d'une offre publique d'échange.

La finalisation de l'opération reste toutefois soumise à l'obtention des dernières autorisations réglementaires, attendues d'ici au début de 2027.

En rachetant Commerzbank, UniCredit entend renforcer son statut de poids lourd bancaire européen. L'opération devrait lui permettre un rapprochement ultérieur avec sa filiale allemande HypoVereinsbank, acquise en 2005.