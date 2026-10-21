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COMMENTAIRE - Les options USD/CNH atteignent leurs plus bas niveaux depuis 2015, les vendeurs tirant profit des opérations de carry trade
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 10:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - La volatilité implicite de la paire USD/CNH se négocie à son plus bas niveau depuis 2015, la volatilité à un mois s’établissant à seulement 1,4. La paire a progressé lentement à la baisse sans s’écarter de manière significative de sa tendance baissière. Ce calme a incité les investisseurs à vendre de la volatilité.

L'attrait réside principalement dans le « carry ». Les positions courtes sur l’USD/CNH présentent un « carry » négatif, car les taux d’intérêt américains sont supérieurs aux taux chinois. Maintenir cette position via des contrats à terme coûte de l’argent chaque jour. La vente d’options offre aux investisseurs un moyen de compenser ce coût.

Lorsqu’un investisseur vend une option, il perçoit la prime dès le départ. Au fil du temps, l’option perd de la valeur et cette dépréciation joue en faveur du vendeur. Si le cours au comptant reste stable, les options expirent sans valeur et le vendeur conserve la prime. Ce revenu contribue à couvrir le coût du maintien d’une position courte sur l’USD/CNH.

Une tendance stable et à faible volatilité est le contexte dans lequel les vendeurs d’options obtiennent les meilleurs résultats, et c’est exactement ce qu’a offert la paire USD/CNH. La même logique s’applique ailleurs au sein du G10, où les vendeurs d’options sur la paire USD/JPY continuent de tirer profit d’une volatilité modérée .

Cette stratégie comporte toutefois des risques. Elle repose sur le maintien d’un marché au comptant stable et tendanciel. Un renversement brutal de la tendance de l’USD/CNH porterait préjudice tant à la position courte au comptant qu’aux options vendues. Avec une volatilité aussi faible, les vendeurs perçoivent une prime modeste pour assumer ce risque; toute rupture de la tendance pourrait donc s’avérer coûteuse.

Commentaire associé – Les spreads de couverture contre la baisse de l’euro s’étendent au-delà de la paire EUR/USD

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 10:38:18.

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