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COMMENTAIRE - Combien de temps les marchés pourront-ils ignorer le choc pétrolier ?
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 11:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans modification)

4 mai - La dernière note de Morgan Stanley sur les retours des clients, rédigée à la suite de réunions tenues à Washington DC pendant la semaine du FMI et sur la côte Est des États-Unis, offre un instantané révélateur du sentiment actuel des investisseurs.

Le thème dominant est le désir de dépasser le conflit au Moyen-Orient et de revenir aux positions d'avant-guerre. Les clients citent une moindre exposition aux actions, une meilleure compréhension des risques de crédit privé et des résultats solides au premier trimestre comme raisons de cette résilience. Mais il est de plus en plus admis que cela ne peut durer éternellement: chaque jour où l'approvisionnement en pétrole reste perturbé, les stocks continuent de s'épuiser et le risque de hausse des taux par les banques centrales augmente, seuls les gains de productivité liés à l'IA pouvant potentiellement contrebalancer cette tendance. L'espoir, comme le dit Morgan Stanley, ne peut porter les stratégies que jusqu'à un certain point.

Concernant le dollar américain, les avis des clients sont partagés. Certains estiment que la hausse des prix du pétrole a modifié les perspectives du dollar, d’autres jugent que l’incertitude politique est trop imprévisible pour fonder une opinion, tandis que Morgan Stanley maintient qu’il reste une marge pour que le dollar s’échange avec une décote plus importante par rapport aux écarts de taux que ce qui est actuellement reflété dans les cours.

En matière de devises, le BRL se distingue comme la position longue faisant l'objet du plus fort consensus: un exportateur net d'énergie offrant des rendements élevés, les clients s'accordant largement sur un objectif de 4,70-80 face au dollar américain, bien que le débat sur l'ampleur des baisses de taux supplémentaires que la banque centrale brésilienne peut encore opérer ajoute une nuance au volet taux de cette opération. Le MXN est considéré comme la couverture de référence en cas de ralentissement de la croissance mondiale, rendu moins coûteux maintenant que les écarts de taux se sont resserrés. La TRY reste attractive pour l'instant, bien que la demande locale de devises constitue le principal risque à surveiller.

Les fondamentaux des marchés émergents sont globalement jugés favorables, les clients préférant les devises aux taux d'intérêt sur les marchés locaux compte tenu des risques d'inflation à court terme liés au pétrole. La Hongrie suscite un intérêt inhabituel depuis les élections, les flux de fonds de l'UE soutenant le sentiment à court terme et les attentes croissantes d'une adhésion éventuelle à la zone euro ancrant la perspective à long terme – ce qui invite à des comparaisons avec l'opportunité apparue autour du changement d'objectif d'inflation de la SARB en Afrique du Sud. La paire EUR/HUF devrait se diriger vers 340-350.

Le seul domaine dans lequel Morgan Stanley s'écarte du consensus des clients est le CNY. Les investisseurs sont globalement optimistes, invoquant l'excédent de la balance courante et les discours sur le “petroyuan”, mais la banque reste prudente compte tenu du panier CFETS proche de ses plus hauts et d'un modèle de croissance tiré par les exportations qui nécessite une compétitivité monétaire. L'Asie, hors Chine, dans son ensemble, devrait continuer à afficher un retard, les vents contraires liés aux termes de l'échange pétroliers maintenant les flux vers les titres à revenu fixe des marchés émergents résolument orientés vers la région CEEMEA et l'Amérique latine.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 11:05:49.

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