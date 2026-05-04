Pause dans la politique monétaire

AMUNDI

Les dépenses d'investissement aux États-Unis soutiennent la croissance, les conditions de crédit dans la zone euro se resserrent, l'indice PMI chinois a dépassé les attentes… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les principales banques centrales - la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) - ont maintenu leurs taux d'intérêt en avril, conformément à nos prévisions.

Nous pensons que les banques centrales cherchent à gagner du temps et évaluent l'impact de ce choc d'offre lié à la guerre au Moyen-Orient sur l'inflation, les marges des entreprises, les salaires et la consommation. Au sein de la Fed, le fait que trois gouverneurs se soient opposés au maintien d'une « orientation accommodante » dans la déclaration de politique monétaire témoigne de l'importance croissante que revêtent les préoccupations inflationnistes. Nous pensons toutefois que la Fed est dans une posture attentiste et qu'elle devrait conserver une orientation relativement accommodante. Les précédentes déclarations plutôt mesurées de Kevin Warsh, qui sera très probablement nommé prochain président de la Fed, vont également dans ce sens. Mais l'évaluation de l'impact du conflit sur l'inflation exige davantage de patience à court terme.

Nous prévoyons que la prochaine décision de la Fed sera une baisse des taux début 2027. Concernant la BCE et la BoE, nous pensons toujours qu'elles devraient maintenir le statu quo cette année.

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