Comment protéger son portefeuille en période de conflit

Le 24 février 2022, sur ordre de Vladimir Poutine, les troupes russes ont pénétré sur le territoire ukrainien, déclenchant une guerre entre les deux pays. Cette violation du sol ukrainien a entraîné une forte réprobation de la quasi-totalité de la communauté internationale et les pays occidentaux, aux premiers rangs desquels les États-Unis et les pays membres de l'Union Européenne, ont mis en place des sanctions économiques massives à l'encontre de la Russie. La guerre et les mesures prises à l'égard de la Russie ont des conséquences importantes sur l'économie et les marchés financiers en particulier qui ont plongé fin février et sont toujours en proie à une grande volatilité.

Comment les investisseurs doivent-ils réagir dans un contexte de guerre afin de protéger leur portefeuille ? Découvrez trois règles à suivre les yeux fermés pour limiter la casse et aborder la crise avec moins d'inquiétude.

Respecter votre plan d'investissement

D'abord, si vous avez investi en Bourse, ce qui s'envisage sur le long terme, vous devez savoir que vous connaîtrez forcément des corrections boursières et des retournements des marchés. Les cycles économiques se succèdent invariablement et l'expansion est systématiquement suivie d'un boom, qui a la faveur d'un krach se transforme en récession puis en dépression, avant de renouer avec l'expansion. Le krach, même s'il est dû à un conflit armé, chose qui n'était pas arrivé en Europe depuis 80 ans, reste un phénomène connu, qui doit être anticipé et qui est on ne peut plus normal. Votre réaction face à ce phénomène doit être anticipée elle aussi et détaillée dans votre plan d'investissement.

Le plus souvent, pour l'investisseur long terme, la meilleure des solutions est de ne rien faire, ou d'opérer de petits changements. Ainsi, pour les investisseurs qui utilisent une stratégie de dollar cost averaging qui consiste à investir de façon régulière une somme d'argent dans le temps, il est conseillé de continuer à le faire. Pour les profils les moins averses au risque qui disposent de liquidités, il pourra être judicieux de moyenner à la baisse votre portefeuille en renforçant votre exposition aux marchés boursiers si cela est prévu dans votre plan d'investissement.

De manière générale, en cas de baisse des marchés, il convient de ne surtout pas opter pour une réallocation des actifs dans l'urgence et revoir entièrement votre stratégie d'investissement. Il n'y a rien de pire de que prendre une décision dans le feu de l'action. Soyez discipliné et tenez-vous en à votre plan d'investissement que vous avez bâti en respectant votre profil d'investisseur et notamment votre profil de risque pour éviter d'accroître les pertes.

Équilibrez votre portefeuille

Autre moyen de protéger son portefeuille : veiller à la diversification de ses investissements.

En effet, la diversification est un excellent moyen de réduire la volatilité et limiter le risque de son portefeuille.

Il est donc primordial de veiller pour affronter une crise dans les meilleures dispositions à respecter une diversification numéraire (une vingtaine de ligne semble approprié, moins fait courir un risque à votre portefeuille, beaucoup plus nuirait à sa performance), mais aussi une diversification géographique. On le voit, avec la guerre en Europe, les actions US sont beaucoup plus performantes que les actions européennes, d'où l'importance d'investir sur plusieurs zones géographiques. La diversification sectorielle est aussi fondamentale. Chaque conflit va avoir une influence plus ou moins importante sur tel ou tel secteur d'activité. Par exemple, le secteur de l'armement va presque toujours surperformer en période de conflit. Dans le cas présent, le secteur de l'agro-alimentaire est particulièrement touché avec une inflation majeure des matières premières agricoles. Rappelons que l'Ukraine est un très gros producteur de blé et d'huile de tournesol. L'industrie devrait également être pénalisée par ce conflit en raison de la hausse du prix des matières premières énergétiques, la Russie étant un exportateur de premier plan de pétrole et de gaz.

Enfin, il est important aussi d'opter pour une diversification globale de son patrimoine. Celle-ci ne doit pas se limiter au portefeuille boursier mais doit concerner l'ensemble de votre patrimoine qui doit être investi en actions donc mais aussi en immobilier et en placements alternatifs pour une faible part (or, crypto-monnaies, etc.).

Gardez votre calme

Le plus important en cas de crise, quel que soit l'élément déclencheur, est de garder son calme. Un cygne noir comme une pandémie mondiale ou un conflit armé à quelques milliers de kilomètres de notre pays peuvent déstabiliser l'investisseur mais cela ne doit en aucun cas le conduire à réagir dans la précipitation.

En cas de krach important, mieux vaut prendre du recul et envisager des positions avec un œil neuf et détaché. Les valorisations sont-elles en rapport avec les fondamentaux ? La perte est-elle justifiée compte tenu des nouvelles circonstances macro-économiques ? Bien souvent, la réponse sera non et il faudra alors faire preuve de patience et attendre l'expansion, ce qui n'est pas si difficile quand on est un investisseur de long terme. Et même si la chute des prix est justifiée si l'on prend en compte les nouvelles circonstances macro-économiques, des difficultés conjoncturelles ne doivent pas conduire à clôturer ses positions dans la précipitation. Si aucune difficulté structurelle n'est à déplorer, il est tout à fait possible de poursuivre une stratégie buy & hold, qui sera toutefois plus soutenable si le portefeuille est, comme nous l'avons vu précédemment, suffisamment diversifié pour que toutes les lignes n'affichent pas des pertes catastrophiques en même temps.