Comment profiter de la volatilité de l’action Atos en Bourse ?

logo Atos (crédit photo : Adobe Stock / )

Alors qu'Atos, l'ex-fleuron français de l'informatique est secoué en Bourse à cause de nombreuses difficultés financières, la volatilité de l'action Atos (ATO) pourrait apporter des opportunités spéculatives intéressantes aux traders actifs. Depuis début 2024, l'action Atos a en effet perdu presque 60 % après avoir enchaîné de nombreuses années de perte : – 50 % en 2021, – 75,90 % en 2022 et -21,77 % en 2023. Cette forte chute de l'action Atos pourrait-elle aussi représenter un point d'entrée opportuniste sur le long terme ? Découvrez notre analyse de l'action Atos en Bourse en 2024.

Pourquoi l'action Atos chute-t-elle en Bourse ?

Pour certains analystes, la déroute d'Atos a commencé avec certains choix considérés comme peu judicieux sous la direction de Thierry Breton, mais aussi à cause du manque de réactivité de l'entreprise Atos face à certaines nouvelles tendances comme le cloud public par exemple. De plus, la gouvernance d'Atos n'a pas été solide ces dernières années. Le 15 janvier 2024, la nomination de Paul Saleh au poste de Directeur Général était la 5ᵉ depuis 2019.

Alors que les dettes du groupe Atos s'accumulent, Atos explique dans un point de marché du 5 février 2024, qu'il va faire appel à un mandataire ad hoc pour l'aider dans ses discussions avec ses créanciers et parvenir à un plan de refinancement de sa dette faute de pouvoir faire une augmentation de capital pour soutenir son projet de scission.

Action Atos : comment trader la volatilité du titre Atos en 2024 ?

Pour les traders suivant une stratégie de trading sur le (très) court-terme comme le scalping, le day trading ou encore le swing trading, les mouvements de prix de l'action Atos et sa volatilité pourraient permettre de faire quelques opérations intéressantes.

C'est encore plus vrai avec l'utilisation de certains produits dérivés comme les Turbos ou les Warrants qui permettent de profiter de la hausse, mais aussi de la baisse des prix. Il est ainsi plus facile de profiter de toutes les conditions de marché et des réactions des participants aux marchés face aux avancements dans le dossier Atos. À cause de l'effet de levier, ces produits sont cependant très risqués et ne conviennent pas à tous les types de traders.

Pour trader l'action Atos sur le court-terme, les traders doivent surveiller les niveaux de prix pertinents, la formation potentielle de figures chartistes, le volume de trading et le carnet d'ordre.

Analyse graphique de l'action Atos en Bourse

Café de la Bourse

Source : TradingView

Scénario haussier pour l'action Atos : pour soutenir durablement sa hausse, l'action Atos devra combler le premier gap baissier survenu le 5 février, puis celui survenu le 15 janvier. Résistances à surveiller : 3,212 euros, 3,417 euros, 4,509 euros et 5,688 euros.

Scénario baissier pour l'action Atos : l'action Atos est à son plus bas historique. Supports à surveiller : 2,300 euros, 1,990 euros et 1,183 euros.

Action Atos : une opportunité d'investissement spéculatif à saisir en 2024 ?

En tant qu'investisseur, adopter une perspective à long terme est essentiel pour évaluer l'évolution potentielle du prix d'une action au fil du temps, même s'il est impossible de prédire avec certitude sa direction future sur une période prolongée. Dans cette optique, les investisseurs pourraient envisager de tirer parti de la récente forte baisse des prix de l'action Atos, qui a atteint un niveau plancher, pour entrer en position.

L'objectif serait alors de capitaliser sur un éventuel rebond qui pourrait survenir une fois qu'Atos aura surmonté les différents défis auxquels elle est confrontée et mis en œuvre sa stratégie visant à scinder ses activités pour se concentrer sur des secteurs prometteurs et plus rentables comme l'analyse des données, le calcul haute performance et la cybersécurité.

Cependant, les difficultés financières auxquelles fait face Atos s'accumulent et s'intensifient avec des obligations de remboursement importantes à l'égard de nombreux établissements financiers d'ici fin 2025 (entre 3 et 4 milliards d'euros) et le projet de scission qui n'avance pas. Malgré cela, le gouvernement français semble prêt à intervenir pour sauvegarder l'entreprise et maintenir Atos « sous le giron national ».

Il semble donc judicieux d'attendre encore avant de se positionner pour avoir plus d'informations sur l'évolution de la situation d'Atos. Il faudra aussi surveiller de près la publication des résultats annuels d'Atos pour 2023, le 29 février 2024, dans l'espoir d'obtenir des indications sur la direction future de l'entreprise et de considérer les points positifs qui pourraient soutenir la croissance de l'entreprise comme une amélioration de sa marge opérationnelle, le respect de ses objectifs annuels qui ont précédemment été relevés, etc. Dans tous les cas, une éventuelle position sur l'action Atos sera hautement spéculative et à réserver aux investisseurs et traders les moins averses au risque.

