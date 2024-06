Comment profiter de la forte hausse des prix du cuivre en 2024 ?

(Crédits photo : Freepik - )

Le marché mondial du cuivre a connu récemment une certaine volatilité. Après avoir atteint des records au-dessus des 11 000 $ la tonne sur le London Metal Exchange (LME) et au-dessus des 5 $ la livre sur le CME Group autour du 20 mai 2024, les prix du cuivre ont depuis subi une correction.

Se situant actuellement autour de 10 456 $ et de 4,67 $ respectivement, la baisse est d'environ 5 % et 10 % par rapport au sommet atteint récemment. Malgré tout, le cuivre est déjà l'une des matières premières les plus performantes de cette année 2024.

Alors que cette volatilité peut être exploitée par les traders actifs, les investisseurs se demandent comment profiter de cette évolution des prix qui met en évidence une certaine complexité des dynamiques à l'œuvre sur le marché du cuivre. Essayons de donner des éléments de réponse dans cet article.

Pourquoi les prix du cuivre ont-ils flambé en 2024 ?

L'une des premières raisons de la hausse du prix du cuivre tient à la simple relation entre l'offre et la demande : la production de cuivre pourrait ne pas pouvoir suivre la demande.

D'une part, les traders s'inquiètent de l'impact sur l'offre à long terme de la fermeture de la mine de cuivre de Cobre Panama en Amérique du Sud en décembre 2023. Cette mine, qui a été mise en service en 2019 et qui a contribué à plus de 1 % de la production mondiale de cuivre, a été fermée en raison de protestations concernant son empreinte environnementale.

D'autre part, la demande de cuivre est en hausse, notamment de la part de la Chine, premier consommateur mondial de ce métal. La reprise économique de la Chine et la reprise du secteur manufacturier alimentent cette demande accrue. Le pays a en effet annoncé certaines mesures de soutien à l'économie depuis le début de l'année 2024.

Une partie de cette flambée des prix est aussi due aux spéculateurs qui ont massivement anticipés sur la hausse de la matière première, prédisant une pénurie de l'offre qui sera incapable de répondre à la demande. Pour d'autres, la rapide montée des prix du cuivre est davantage due à la couverture des positions courtes (short-squeeze) plutôt qu'à l'anticipation d'une réelle hausse des prix.

Que faut-il attendre du cuivre maintenant ?

L'utilisation généralisée du cuivre dans diverses industries en fait souvent un baromètre de la santé économique mondiale.

Les propriétés conductrices uniques du cuivre en font aussi un élément clé de la transition mondiale vers les énergies propres. Les pays investissant massivement dans les infrastructures d'énergie renouvelable et les véhicules électriques, la demande de cuivre devrait augmenter de manière significative dans les prochaines années.

Les éoliennes, les panneaux solaires et les stations de recharge pour véhicules électriques dépendent par exemple tous fortement du cuivre pour une transmission efficace de l'électricité.

Et n'oublions pas que l'Intelligence Artificielle (IA) est un consommateur croissant de cuivre.

L'adoption croissante des technologies de l'IA dans divers secteurs d'activité stimule la demande de cuivre de plusieurs manières : centres de données, matériel, infrastructures et réseaux, etc.

S&P Global prévoit une augmentation significative de la demande mondiale de cuivre avec une consommation qui pourrait atteindre 50 millions de tonnes métriques d'ici 2035, soit près du double des niveaux actuels. Il identifie les États-Unis, la Chine, l'Europe et l'Inde comme les régions où la croissance de la demande devrait être la plus forte.

Comment les investisseurs peuvent-ils profiter de cette hausse du prix du cuivre ?

Que vous soyez un trader actif expérimenté ou un investisseur débutant plus passif, il existe des options qui peuvent vous permettre de vous exposer au marché du cuivre. Votre choix se fera principalement en fonction de votre scénario, de votre horizon de placement, de votre tolérance au risque et de votre expérience des marchés.

La première solution est d'utiliser des futures sur le cuivre qui offrent une exposition directe au prix du cuivre pour une livraison à un prix fixé à l'avance pour une date future prédéterminée.

Une alternative peut consister à utiliser une option sur le cuivre. Cette dernière offre la possibilité à l'utilisateur d'acheter ou de vendre une certaine quantité de cuivre à un prix fixe et à une date future déterminée à l'avance.

La deuxième solution d'investissement est d'intégrer des ETF ou ETP qui trackent le cours du cuivre. Ces produits de Bourse peuvent offrir une exposition directe au cours du cuivre ou une exposition diversifiée au marché du cuivre via un panier de matières premières incluant le cuivre ou d'actions de sociétés liées au cuivre. Ces trackers sont aussi faciles à acheter ou vendre que les actions en Bourse.

Enfin, vous pouvez décider d'investir directement dans des entreprises liées à l'industrie du cuivre. Il existe en effet une grande variété d'entreprises impliquées à différentes étapes de la chaîne de valeur du cuivre, de l'exploration et l'extraction à la transformation, au raffinage et à la distribution.