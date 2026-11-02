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Comment Marvell et Lumentum se positionnent dans la course à l'IA optique
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 19:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le rachat de Lumentum LITE.O par Marvell Technology MRVL.O , d’un montant de 115 milliards de dollars , figure parmi les plus importantes opérations de l’année dans le secteur technologique et met en évidence la demande croissante en matériel optique qui alimente les centres de données dédiés à l’IA.

L'accord conclu lundi réunit deux entreprises soutenues par Nvidia NVDA.O , dont les produits permettent de transférer d'énormes quantités de données entre les puces d'IA, élargissant ainsi la présence du fabricant de puces sur mesure dans l'un des segments les plus dynamiques de l'industrie des semi-conducteurs.

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