Comment les tensions entre les États-Unis et l'Iran pourraient influencer les marchés mondiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dhara Ranasinghe et Hadeel Al Sayegh

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran samedi, ciblant ses dirigeants et plongeant le Moyen-Orient dans un nouveau conflit qui, selon le président Donald Trump, mettrait fin à une menace pour la sécurité et donnerait aux Iraniens une chance de renverser leurs dirigeants.

Les frappes ont mis les pays arabes du Golfe voisins, producteurs de pétrole, sur les nerfs, alors que les craintes d'une escalade augmentaient, et Téhéran a réagi en lançant des missiles en direction d'Israël.

Voici comment le conflit pourrait se dérouler sur les marchés mondiaux.

Le pétrole

Le pétrole est le principal baromètre des tensions au Moyen-Orient.

L'Iran est un producteur majeur et se trouve en face de la péninsule arabique, riche en pétrole, de l'autre côté du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole. Un conflit pourrait limiter l'entrée du pétrole sur le marché mondial et faire grimper les prix.

Le baril de Brent LCOc1 s'est négocié vendredi autour de 73 dollars et a déjà augmenté d'un cinquième depuis le début de l'année.

Certaines grandes compagnies pétrolières et maisons de commerce ont suspendu les expéditions de pétrole brut et de carburant via le détroit d'Ormuz en raison des attaques, ont déclaré samedi quatre sources commerciales .

William Jackson, économiste en chef des marchés émergents chez Capital Economics, a déclaré que même si le conflit était maîtrisé, le prix du Brent pourrait atteindre environ 80 dollars, ce qui correspondait au pic atteint lors de la guerre de 12 jours en Iran en juin dernier.

Un conflit prolongé affectant l'offre pourrait faire grimper les prix du pétrole à environ 100 dollars, ce qui pourrait ajouter 0,6 à 0,7 point de pourcentage à l'inflation mondiale, a-t-il déclaré dans une note.

DES FLUCTUATIONS SAUVAGES, PARTOUT

Le conflit est susceptible d'exacerber la volatilité sur les marchés mondiaux, qui ont déjà connu des fluctuations importantes cette année en raison des droits de douane imposés par M. Trump et de la chute brutale du secteur technologique.

L'indice de volatilité VIX .VIX a augmenté d'un tiers cette année, et la volatilité implicite des obligations américaines .MOVE est en hausse de 15 %.

Selon les analystes, les marchés des devises ne devraient pas être épargnés.

L'indice du dollar a chuté d'environ 1 % pendant la guerre de juin, note CBA. Mais cette baisse a été de courte durée et s'est résorbée au bout de trois ou quatre jours.

"Dans les circonstances actuelles, l'ampleur de la chute dépendra de l'importance et de la durée du conflit", ont déclaré les analystes de la CBA dans une note publiée il y a une semaine.

"Si le conflit est de longue durée et perturbe l'approvisionnement en pétrole, nous pensons que le dollar américain s'appréciera par rapport à la plupart des devises, à l'exception du yen japonais et du franc suisse. Les États-Unis sont un exportateur net d'énergie et bénéficient donc de la hausse des prix du pétrole et du gaz qui résulterait d'une perturbation de l'approvisionnement en pétrole."

Le shekel israélien ILS= sera presque certainement un autre mouvement - l'Iran a rapidement pris des mesures de rétorsion contre Israël samedi.

Il a chuté de 5 % au début de la guerre de juin et a également réagi après qu'Israël a frappé le consulat iranien de Damas en avril 2024 et lorsque l'Iran a lancé des missiles sur Israël en octobre.

Tous ces épisodes ont été de courte durée et ont été suivis d'une remontée rapide du shekel. Toutefois, JPMorgan a déclaré qu'il pourrait en être autrement cette fois-ci si le conflit et la hausse des primes de risque du marché s'avéraient plus persistants.

"Ce serait particulièrement le cas si la confrontation avec l'Iran déclenchait également des opérations plus intensives contre les mandataires de l'Iran", a déclaré la banque de Wall Street.

LES VALEURS REFUGES ONT LE VENT EN POUPE

Le franc suisse CHF= , largement considéré comme une valeur refuge en période de troubles, devrait subir de nouvelles pressions à la hausse, créant un casse-tête pour la Banque nationale suisse. Le franc suisse est en hausse de 3 % cette année par rapport au dollar américain.

Les investisseurs pourraient également se ruer sur l'or

XAU= , qui a connu une hausse record de 22 % jusqu'à présent en 2026, et sur l'argent XAG= , qui a également le vent en poupe.

Le conflit pourrait également renforcer la demande de bons du Trésor américain US10YT=RR , dont les rendements ont baissé au cours des dernières semaines.

Le bitcoin BTC= , qui n'est plus considéré comme une valeur refuge, a fait figure d'exception. Il a chuté de 2 % samedi et a perdu plus d'un quart de sa valeur en deux mois.

SURVEILLER LES MARCHÉS DU MOYEN-ORIENT

Les bourses du Moyen-Orient, notamment celles de l'Arabie saoudite et du Qatar, fourniront dimanche un premier indicateur du sentiment des investisseurs. Alors que ces marchés sont fortement corrélés aux prix du pétrole, une escalade du conflit pourrait se répercuter sur les économies.

"Je pense que les marchés seront en baisse si les hostilités se poursuivent tout au long de la journée", a déclaré Ryan Lemand, directeur général et cofondateur de Neovision Wealth Management. Selon l'ampleur du conflit, les actions du Golfe pourraient chuter de 3 à 5 %.

L'indice boursier de référence de l'Arabie saoudite .TASI a chuté de 1,3% en cinq jours jusqu'à jeudi, sa deuxième semaine consécutive de baisse. Le marché principal de Dubaï .DFMGI , qui rouvre lundi, a chuté au cours des deux dernières semaines.

COMPAGNIES AÉRIENNES ET DÉFENSE

Les compagnies aériennes mondiales ont annulé des vols à travers le Moyen-Orient samedi, et leurs actions pourraient être sous pression si le conflit s'étend et force d'autres fermetures de l'espace aérien.

Les fabricants d'armes européens .SXPARO , en hausse de 10% cette année, pourraient bénéficier d'une demande accrue.