Comment les grandes entreprises technologiques s'en sortent-elles face aux poursuites antitrust engagées aux États-Unis ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Un procès américain dans lequel Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , s'est vu ordonner

mardi de partager

ses données de recherche avec ses concurrents

n'est que l'un des efforts majeurs déployés par les autorités antitrust américaines pour contester la position dominante des entreprises du secteur des technologies de pointe

.

Voici l'état d'avancement des affaires antitrust ou des enquêtes menées aux États-Unis contre certaines des entreprises les plus importantes au monde: Alphabet's GOOGL.O Google, Meta Platforms META.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft

MSFT.O et Nvidia NVDA.O .

GOOGLE Le géant de l'internet se bat sur deux fronts contre le ministère américain de la Justice et les autorités étatiques chargées de l'application de la loi. Dans une affaire, un juge de Washington a décidé que partager ses données avec ses concurrents () Google a déjà engagé un ancien fonctionnaire d'Obama pour le représenter dans une procédure d'appel qui pourrait prendre des années. Le juge a toutefois décidé que Google n'aurait pas à vendre son populaire navigateur Chrome et son système d'exploitation Android. Même si Google bénéficiera probablement d'un sursis pour se conformer à la décision jusqu'à la fin de l'appel, le paysage de la recherche a déjà commencé à changer, Google ayant préventivement assoupli ses accords avec les fabricants d'appareils et les opérateurs de téléphonie mobile, et Apple ayant déclaré qu'il prévoyait d'ajouter des options de recherche alimentées par l'intelligence artificielle . Entre-temps, Google se prépare à un procès en septembre à Alexandria, en Virginie, pour déterminer s'il doit vendre une partie de sa technologie de publicité en ligne pour laisser la place à de nouveaux entrants dans ce domaine, où il a été jugé qu'il détenait deux monopoles illégaux. Google a déclaré qu'il ferait appel.

META La société mère de Facebook a dû faire face à son propre procès antitrust cette année dans le cadre de la tentative de la Commission fédérale du commerce des États-Unis de dénouer les acquisitions par Meta de ses actifs prisés Instagram et WhatsApp. L'agence a cherché à démontrer que Meta avait stratégiquement acheté des applications émergentes qu'elle considérait comme des rivales potentielles de Facebook, en partie grâce à des déclarations internes telles qu'un courriel de 2008 dans lequel le directeur général Mark Zuckerberg déclarait "qu'il est préférable d'acheter que d'être en concurrence" Meta a déclaré que les intentions passées de Zuckerberg n'étaient pas pertinentes et que l'affaire devait échouer parce qu'elle dépendait d'un marché des médias sociaux inventé de toutes pièces qui excluait TikTok de ByteDance, YouTube d'Alphabet et d'autres.

Le juge chargé de l'affaire à Washington ne devrait pas se prononcer avant la fin de l'année 2025.

AMAZON

Le géant du commerce en ligne est aux prises avec la FTC et les autorités de l'État à Seattle, où l'agence a poursuivi Amazon en l'accusant d'utiliser des tactiques anticoncurrentielles pour maintenir sa position dominante parmi les grandes surfaces et les places de marché en ligne. La FTC allègue qu'Amazon.com, qui propose un milliard d'articles dans son supermarché en ligne, utilise un algorithme qui fait grimper les prix payés par les ménages américains de plus d'un milliard de dollars. Amazon a déclaré dans des documents judiciaires avoir cessé d'utiliser le programme en 2019. L'année dernière, un juge a largement rejeté la demande d'Amazon de rejeter l'affaire. Le procès est prévu pour février 2027.

APPLE

Le ministère de la Justice et une coalition d'États poursuivent le fabricant du smartphone le plus populaire au monde. Ils affirment qu'Apple entrave la concurrence en limitant les fabricants d'applications et d'appareils tiers (montres intelligentes, portefeuilles numériques et services de messagerie, par exemple) afin de garder les utilisateurs de l'iPhone enfermés. La demande d'Apple de classer l'affaire a été rejetée en juin . Les délais impartis aux deux parties pour échanger des informations dans cette affaire s'étendent jusqu'au début de l'année 2027, et aucune date de procès n'a encore été fixée.

MICROSOFT En 2024, la FTC a ouvert une enquête pour déterminer si le poids lourd des logiciels et de l'informatique en nuage a abusé de son pouvoir de marché dans le domaine des logiciels de productivité en imposant des conditions de licence punitives pour empêcher les clients de transférer leurs données vers des plateformes concurrentes. La FTC n'a pas encore déposé de plainte.

NVIDIA Le ministère de la Justice a lancé une enquête sur la société de semi-conducteurs dont les puces très recherchées alimentent les applications d'intelligence artificielle et ont fait d'elle la première entreprise au monde à valoir 4 000 milliards de dollars , a rapporté The Information l'année dernière . Aucune plainte n'a été déposée.