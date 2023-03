Comment les gérants diversifiés étaient positionnés avant la récente baisse des marchés ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le rebond de début d'année des marchés actions s'est poursuivi sur le mois de février

Les marchés européens se sont d'ailleurs mieux comportés que leurs homologues américains (effet de change compris). Les investisseurs actions semblent toujours tabler sur des estimations de croissance de bénéfices fondées sur un scénario optimiste et sans récession.

Les dernières données d'inflation et les chiffres de la consommation chinoise en dessous des attentes ont provoqué un début de consolidation depuis le milieu du mois.

Ce sont principalement les secteurs de l'énergie, des Telecom et des financières qui ont le mieux performé en Europe sur le mois (+5.30%, +5.26% et +3.81% respectivement). A l'international, le Nikkei et le Nasdaq n'ont pratiquement pas bougé. Le S&P 500 est en baisse de -2.61% alors que le marché chinois a corrigé de -10.38%, plombé par les tensions géopolitiques.

Le marché obligataire a été plus prompt a intégré le message moins accommodant délivré par la banque centrale européenne. La hausse des obligations entamée depuis le début d'année s'est interrompue à la fin du mois de février.

Dans ce contexte, qu'ont fait les gérants diversifiés ?

Globalement, l'humeur était à la prise de profits avec aucune hausse significative d'exposition parmi les fonds du panel. Peut-être de bon augure compte tenu de la baisse des marchés de ces derniers jours.

Sur Echiquier ARTY SRI (La Financière de l'Echiquier), le gérant a profité de la hausse des cycliques pour prendre des profits et a remis en place des couvertures. L'exposition actions baisse légèrement de 23% à 21.5%. Le fonds est toujours actif sur la poche obligataire avec des achats de titres à haute qualité et duration élevée, typiquement des signatures entre AA et BBB+ et des durations entre 6 et 11 ans. On remarque un mouvement quasi inverse au sein de la même société de gestion, puisque Echiquier Allocation Flexible réduit fortement la poche taux pour avoir désormais une duration quasi nulle.

La poche actions du fonds R-co Valor (Rothschild & Co AM Europe) continue d'être sécurisée passant de 81% à 79%. Léger abaissement également sur Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (Carmignac Gestion) qui passe de 18% à 15% actions mais augmente sa sensibilité de 4.5 à 4.8.

Même son de cloche chez Tikehau International Cross Assets (Tikehau IM) avec une légère réduction de la poche actions pour atteindre 17% d'exposition nette. Mais c'est surtout sur la partie obligataire du fonds qu'il y a eu des mouvements : les obligations Investment Grade achetées en octobre 2022 ont été en partie vendues et remplacées par un panier Investment Grade / High Yield court terme. Ainsi, la sensibilité a été divisée par 3 pour une exposition globale de 28% de l'actif en obligations.

Prise de profits sur OFI Invest ESG MultiTrack (OFI Invest AM) qui passe de 56% à 52% en actions. Le fonds Sycomore Partners (Sycomore AM) passe lui de 51% à 47%.

Réduction tactique également sur Sanso Convictions ESG (Sanso IS) qui passe de 37% à 35%. Cette réduction a été réalisée sur des actions européennes. En effet, selon la gestion, avec le fort rebond depuis le début d'année, cette zone géographique semble offrir à court terme un potentiel de hausse moins important que le reste du monde.

Idem sur les long/short puisque ELEVA Absolute Return Europe (ELEVA Capital) passe de 25% à 21% d'exposition nette et BDL Rempart (BCL CM) de 38% à 34%.

A noter également une stabilité pour beaucoup de fonds à l'instar de M&G (Lux) Dynamic Allocation (M&G Investments), la gamme Oddo BHF Polaris (Oddo BHF AM) ou encore Invest Latitude Equilibre (Amplegest).