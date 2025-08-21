 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 928,38
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street vue dans le rouge en attendant Jackson Hole
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 12:45

Entrée du NYSE Wall Street à New York, États-Unis

Entrée du NYSE Wall Street à New York, États-Unis

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue dans le rouge jeudi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, alors que les marchés attendent le symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, organisé par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,30% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,07% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,53% à 7.930,79 points vers 10h07 GMT. A Francfort, le Dax recule de 0,17% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,40%, le FTSEurofirst 300 perd 0,30% et le Stoxx 600 abandonne 0,30%.

Les banquiers centraux se réunissent à partir de jeudi et pour deux jours à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour le symposium de la Fed. Point d'orgue de la réunion, le discours prévu vendredi à 14h00 GMT du patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell.

Le thème principal du symposium sera le marché du travail, ce qui soulage certains investisseurs qui craignaient que les décideurs politiques ne mettent l'accent sur l'inflation ou la question sensible de l'indépendance des banques centrales, a déclaré Toshinobu Chiba, gestionnaire de fonds chez Simplex Asset Management.

"De nombreux gérants de fonds actifs, dont moi-même, pensaient que les banquiers centraux pourraient adopter une position plus restrictive lors de cette réunion", ajoute-t-il. "Mais si l'on regarde ce thème, la probabilité d'un tel scénario s'est estompée".

Les "minutes" de la Fed, publiées mercredi, ont montré que seuls deux responsables de la banque centrale avaient ouvertement plaidé pour une baisse des taux le mois dernier et que les autres membres du FOMC restaient préoccupés par l'inflation. Par ailleurs, après avoir continué ses attaques contre Jerome Powell plus tôt dans la semaine, le président américain Donald Trump a pris pour cible mercredi la gouverneure de la Fed Lisa Cook, exigeant sa démission en raison d'accusations la visant pour fausse déclaration de résidence principale.

Lisa Cook a déclaré qu'elle n'avait "aucune intention de se laisser intimider pour démissionner". LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Coty chute de 21% dans les échanges en avant-Bourse dans la foulée de ses résultats trimestriels publiés mercredi soir. Le groupe a prévu une baisse de ses ventes pour le trimestre en cours en raison de la faiblesse de la demande pour les produits de beauté aux Etats-Unis et fait état d'une perte inattendue pour son quatrième trimestre.

VALEURS EN EUROPE

Dans la foulée de Coty, L'Oréal (-1,46%) figure parmi les plus forts replis du CAC 40.

A Francfort, CTS Eventim chute de 18,87%, lanterne rouge du Stoxx 600, après la publication de résultats pour le deuxième trimestre sous les attentes.

TAUX

Les rendements obligataires sont en petite hausse avant le grand raout des banquiers centraux à Jackson Hole.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 1,2 point de base à 4,3082% et le taux du Bund allemand de même échéance prend deux points de base à 2,7372%.

CHANGES

Le dollar est pratiquement stable face à un panier de devises de référence, les cambistes optant pour la prudence avant les déclarations de Jerome Powell à Jackson Hole.

L'euro gagne 0,05% à 1,1657 dollar. La devise unique n'a pas réagi à la publication dans la matinée des indicateurs PMI qui ont montré une amélioration surprise de l'activité du secteur privé du bloc en août.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent pour la deuxième séance d'affilée, à la faveur d'une baisse des stocks de brut hebdomadaires aux Etats-Unis qui suggère un renforcement de la demande tandis que les incertitudes entourant une résolution du conflit en Ukraine apportent un soutien.

Le Brent prend 0,88% à 67,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,96% à 63,31 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 AOUT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires semaine au 225.000 224.000

au chômage 11 août

USA 12h30 Indice Philly Fed août 7,0 15,9

EZ 14h00 Confiance du consommateur août -14,9 -14,7

(flash)

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

CTS EVENTIM AG
82,850 EUR XETRA -16,61%
L'OREAL
401,8500 EUR Euronext Paris -1,19%
Pétrole Brent
67,42 USD Ice Europ +0,57%
Pétrole WTI
63,25 USD Ice Europ +0,65%
