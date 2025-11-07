 Aller au contenu principal
Comment les fonds spéculatifs se sont comportés en octobre
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie et Anirban Sen

Selon un rapport de Goldman Sachs et des sources familières avec chacun des fonds, les hedge funds incluant des négociateurs d'actions ont réalisé une performance de plus de 13 % en 2025 à la fin du mois d'octobre, devançant de peu la plupart des plus grands hedge funds multi-stratégies.

En octobre, les fonds spéculatifs qui sélectionnent les actions ont enregistré un rendement de 1,75 %, inférieur à la hausse de 2,3 % de l'indice S&P 500 .SPX . L'abondance des transactions, les investissements axés sur les soins de santé et les valeurs technologiques, ainsi que la volatilité ont contribué aux rendements positifs, a indiqué Goldman Sachs GS.N dans une note à l'intention des clients datée du 3 novembre.

Les fonds spéculatifs ont acheté des actions mondiales pour le deuxième mois consécutif, car ils ont continué à être optimistes sur les actions individuelles à long terme, ajoute le rapport. La technologie a été le secteur le plus performant en octobre, les fonds axés sur les technologies, les médias et les télécommunications (TMT) ayant augmenté de 2,1% au cours du mois, tandis que les fonds axés sur les soins de santé ont affiché des rendements positifs pour le cinquième mois consécutif et ont bondi de 8,4% en octobre.

Depuis lors, cependant, les valeurs technologiques ont été mises sous pression et les marchés boursiers à forte composante technologique se dirigeaient vendredi vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis sept mois. Le mois d'octobre s'est avéré difficile pour les fonds systématiques et les fonds quantiques, en partie à cause de l'exposition aux paris à découvert.

Les fonds macro, y compris ceux qui utilisent des stratégies systématiques, ont globalement généré de meilleurs rendements le mois dernier, selon un responsable de l'une des trois principales sociétés de courtage de Wall Street, qui a requis l'anonymat pour discuter des rendements confidentiels de ses clients.

Les transactions effectuées à plus grande échelle et les paris faits aux États-Unis et en Chine ont entraîné des pertes tant pour les sélectionneurs de titres que pour les fonds systématiques, a indiqué Goldman Sachs. Certains des plus grands fonds spéculatifs multi-stratégies, dont Citadel, Millennium Management et Balyasny Asset Management, ont également enregistré des gains en octobre , selon des personnes familières avec le sujet.

Devises

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
787,950 USD NYSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 687,39 Pts CBOE -0,49%
