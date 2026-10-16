Comment le premier budget de Healey au Royaume-Uni pourrait avoir des répercussions sur les marchés

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* Les actions bancaires ont sous-performé, en partie en raison des craintes d'une éventuelle hausse de l'impôt sur les plus-values exceptionnelles

* Les rendements des gilts à trente ans ont brièvement dépassé les 6 % en octobre, dans un contexte de vente massive d’obligations à l’échelle mondiale

* Les marchés attendent des garanties quant à la discipline budgétaire

(Mise à jour avec un article du Guardian et des informations contextuelles dans la section consacrée aux banques)

par Samuel Indyk et Medha Singh

Le nouveau ministre britannique des Finances, John Healey , présentera son premier budget le 28 octobre dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt mondiaux et de prix élevés de l’énergie liés à la guerre en Iran .

"Ce budget est une question de crédibilité", a déclaré Luke Hickmore, directeur des investissements en titres à revenu fixe chez Aberdeen Investments.

M. Healey "a déclaré que la discipline budgétaire serait au cœur de son action, et le marché des gilts veillera à ce qu’il s’y tienne. S’il s’en tient au plan, les rendements pourraient avoir la possibilité de baisser. S’il surprend le marché, la facture pourrait arriver rapidement."

Voici un aperçu des enjeux pour les marchés britanniques.

LES CONSÉQUENCES D’UNE VAGUE DE VENTES D’OBLIGATIONS

Une violente vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale, qui a brièvement poussé le rendement des gilts à 30 ans au-dessus de 6 % en octobre, a érodé la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement , qui s’élevait à 24 milliards de livres sterling (31,78 milliards de dollars) en mars.

Les économistes estiment que cette marge de manœuvre se situe désormais entre environ 8,5 milliards et 16 milliards de livres sterling, la hausse des coûts d’emprunt alourdissant la charge d’intérêt de la dette.

M. Healey subit des pressions pour démontrer comment il compte respecter les règles budgétaires sans augmenter les principaux impôts. Les investisseurs obligataires souhaitent être rassurés quant à la discipline budgétaire.

Le climat s’est toutefois amélioré grâce à une relative stabilité politique, à de meilleures données économiques et à la décision de la Banque d’Angleterre de suspendre ses ventes d’obligations d’État .

"Il existe une prime de risque budgétaire au Royaume-Uni, mais la situation semble peut-être moins grave que dans certains autres pays", a déclaré Adarsh Sinha, responsable de la stratégie mondiale des devises du G10 chez BofA.

LA LIVRE STERLING IGNORE LES RISQUES LIÉS AU BUDGET

La livre sterling, qui avoisine ses plus hauts niveaux depuis 16 mois face à l’euro EURGBP= , ne semble pas trop perturbée par le budget. Les échanges sur les marchés des options sur devises suggèrent que le budget ne s’annonce pas comme un événement à risque majeur, GBP1MO= a indiqué M. Sinha de la BofA.

"Mais bien sûr, il ne faut jamais se montrer trop confiant face aux budgets britanniques, car nous avons en mémoire les budgets précédents, et il ne faut jamais dire jamais."

Le mini-budget 2022 de l’ancienne Première ministre Liz Truss avait provoqué une chute des obligations et de la livre sterling en annonçant d’importantes baisses d’impôts.

Dominic Bunning, responsable de la stratégie de change G10 chez Nomura, a déclaré qu’il surveillait dans quelle mesure le gouvernement cherchait à utiliser les institutions financières publiques comme vecteurs d’emprunt, ce qui pourrait mettre à l’épreuve sa crédibilité.

"C’est un point que je surveille avec une certaine inquiétude, car cela pourrait constituer un catalyseur négatif supplémentaire pour la livre sterling", a-t-il déclaré.

TAXER LES BANQUES?

Alors que le gouvernement cherche des recettes supplémentaires pour consolider ses finances publiques sans imposer de hausses d’impôts généralisées, les banques sont sensibles à tout signe indiquant qu’elles pourraient être visées par une mesure fiscale.

M. Healey serait sur le point de taxer les banques dans le budget afin de générer des recettes supplémentaires, a rapporté jeudi le journal The Guardian.

Ces dernières semaines, les analystes spécialisés dans le secteur bancaire britannique ont laissé entendre qu’une augmentation de la surtaxe de 3 % que les banques paient sur leurs bénéfices était probable, avec comme options possibles soit un retour au niveau précédent de 8 %, soit une hausse plus modérée de 2 à 3 points de pourcentage.

Cette surtaxe rapporte actuellement un peu plus d’un milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars) par an.

Les actions des quatre grandes banques – HSBC HSBA.L , NatWest NWG.L , Lloyds LLOY.L et Barclays BARC.L – ont reculé de 3 % à 5 % depuis le début du mois d’octobre. Si cette évolution est globalement conforme à celle des autres banques européennes compte tenu de la hausse des coûts d’emprunt mondiaux , la nervosité qui précède la présentation du budget en est en partie responsable.

LES CONSTRUCTEURS IMMOBILIERS POURRAIENT-ILS BÉNÉFICIER D’UN COUP DE POUCE DANS LE BUDGET?

Les actions des promoteurs immobiliers .FTNMX402020 ont bondi fin septembre après que le gouvernement a confirmé son intention de mettre en place un nouveau dispositif d’aide aux primo-accédants dans le budget d’octobre, redonnant ainsi un coup de fouet à un secteur mis à mal par la faiblesse de la demande et les pressions sur l’accessibilité au logement.

"Nous pensons qu’il s’agit là du catalyseur majeur dont l’ensemble du secteur avait besoin pour se redresser", a déclaré Anthony Codling, analyste chez RBC, après l’annonce de ces mesures.

"Noël est arrivé en avance pour les constructeurs immobiliers britanniques."

Toutefois, la hausse des taux hypothécaires a depuis constitué un frein pour le secteur, effaçant les gains boursiers enregistrés avant le budget.

AVERTISSEMENT AUX SERVICES PUBLICS

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a mis en garde les entreprises de services publics lors d’un discours clé le mois dernier, durcissant son discours sur la nationalisation des compagnies des eaux peu performantes.

M. Burnham a également annoncé la création de Great British Grid (GB Grid), une nouvelle société de réseaux publique visant à réduire les coûts énergétiques et à accélérer les raccordements.

"Nous restons optimistes quant aux perspectives des services publics britanniques après diverses annonces politiques", a déclaré JPMorgan dans une note.

"Nous ne considérons pas l’annonce de GB Grid ... comme une menace significative pour les objectifs de croissance et de création de valeur des sociétés de réseaux électriques."

Le secteur britannique des services publics .FTUB6510 a progressé de près de 4 % depuis les déclarations de M. Burnham; le marché dans son ensemble .FTLC est resté pratiquement inchangé.