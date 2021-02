Comment investir dans un OPCVM ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les OPCVM sont les fonds d'investissement les plus souscrits en France. Il y a fort à parier que vous déteniez donc déjà, sans même peut-être le savoir. Vous souhaitez en savoir plus sur ce placement parce que vous envisagez d'investir dans ce type de fonds ou avez déjà souscrit à un OPCVM sans réellement savoir de quoi il retournait ?

Découvrez dans cet article ce qu'est un OPCVM ainsi que les différentes enveloppes sur lesquelles il est possible de détenir ce type de fonds.

Un OPCVM : qu'est-ce que c'est ?

Les OPCVM, abréviation d'Organismes de Placements Collectifs investis en Valeurs Mobilières, sont des fonds d'investissement dits « coordonnés », c'est-à-dire soumis à des règles d'investissement harmonisées au niveau européen. On distingue deux types d'OPCVM : les SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) et les FCP (Fonds Communs de Placement).

Leur principale caractéristique réside dans le fait qu'il s'agit généralement de fonds d'investissement gérés activement. Cela signifie que le fonds est géré par un professionnel qui veille à sa composition et se charge donc du stock-picking (sélection de valeurs) et du market timing (quand acheter un titre, quand le vendre). Il s'agit donc d'un placement destiné aux investisseurs qui ne souhaitent pas eux-mêmes gérer leurs actifs par manque de temps à y consacrer et/ou par manque de connaissance des marchés financiers.

Autre avantage : les OPCVM permettent une diversification avec une mise de départ relativement restreinte. En effet, avec quelques centaines ou quelques milliers d'euros, vous êtes investis sur de nombreux actifs et pouvez donc bénéficier d'une diversification géographique, sectorielle, par taille de capitalisation, etc. Attention cependant, certains OPCVM s'avèrent être des fonds thématiques et, pour être diversifié au maximum, vous devrez donc éventuellement investir sur plusieurs fonds. Regardez bien la composition de l'OPCVM avant de souscrire.

Sur quels supports loger un OPCVM ?

Il est possible de détenir un OPCVM dans bon nombre d'enveloppes comme un PEA, un compte-titres, une assurance-vie, ou encore un PER.

Certaines de ces enveloppes comportent un avantage fiscal à l'image de l'assurance-vie qui permet de bénéficier d'une taxation de 24,7 % dès lors que le contrat est détenu plus de 8 ans et que les encours (tous contrats confondus) n'excèdent pas 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple. Le Plan Épargne Retraite permet aussi de bénéficier d'avantages fiscaux. Ainsi, le PER permet notamment de déduire de son impôt sur le revenu les versements volontaires vers son PER.

Si ces deux enveloppes ne comportent pas de restrictions en termes d'éligibilité des fonds, en revanche, sachez que tous les OPCVM ne sont pas accessibles sur ce type de supports et l'offre d'OPCVM diffère considérablement d'un contrat à l'autre. Le nombre d'OPCVM disponible et la qualité de ceux proposés dans un PER ou un contrat d'assurance-vie constituent d'ailleurs l'un des critères de sélection de ces placements.

Rappelons tout de même que, en théorie, un assureur peut proposer au sein d'une assurance-vie ou d'un PER n'importe quel OPCVM, ce qui n'est pas du tout le cas pour un PEA qui, certes permet de bénéficier d'une exonération totale de l'impôt sur les plus-values dès 5 ans de détention du plan (les prélèvements sociaux restent toutefois dus), mais en contrepartie ne permet d'investir que sur certains fonds seulement. En effet, pour être éligible au PEA, le pourcentage d'actions de sociétés dont le siège social est situé dans un État de l'Union Européenne (UE) doit représenter 75 % du fonds.

Le PEA-PME, qui présente les mêmes avantages fiscaux que le PEA et qui est destiné à favoriser la détention de parts de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire, peut aussi vous permettre d'investir dans certains OPCVM respectant les critères d'éligibilité à la fois en termes de taille de capitalisation et en termes de localisation des sociétés au sein de l'UE. On peut notamment citer les Fonds Communs de Placement en Innovation (FCPI) dont les actifs sont investis dans des PME-PMI européennes innovantes et non cotées et comportent au moins 40 % d'entreprises créées depuis moins de cinq ans.

Enfin, le compte-titres, sans aucun critère d'éligibilité, permet d'accueillir tous les OPCVM. Mais il ne présente pas d'avantages fiscaux. Les gains sont donc taxés à 30 % (flat tax). Il est aussi possible de choisir l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu (+17,2 % de prélèvements sociaux) si cela est plus avantageux pour vous.