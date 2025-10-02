Comment investir dans les ETF en assurance-vie ?

dossier assurance vie (Crédits: Adobe Stock)

L'assurance-vie reste, année après année, le placement favori des Français. Fin 2024, son encours atteignait déjà 2 000 milliards d'euros. Fin juin 2025, il a franchi 2 052 milliards d'euros, soit une progression de près de 5 % sur un an.

Aujourd'hui, le fonds en euros reste incontournable puisqu'il représentait encore près de 72 % des encours en 2024, mais l'attrait pour les unités de compte ne cesse de croître. Ces dernières permettent d'investir en Bourse via des actions ou encore des ETF, tout en conservant les avantages de l'enveloppe assurance-vie. Les ETF (Exchange Traded Funds) séduisent particulièrement les investisseurs pour leur simplicité, leurs frais réduits et leur capacité à facilement diversifier un portefeuille.

Alors que se passe-t-il lorsque l'on combine ces deux outils ? Investir dans des ETF via une assurance-vie, c'est s'ouvrir à une stratégie de plus en plus recherchée par les épargnants désireux d'aller au-delà du fonds en euros, afin de dynamiser leur épargne tout en bénéficiant d'un cadre fiscal attractif. Voyons ensemble pourquoi et comment mettre en place ce type d'investissement de manière intelligente.

Pourquoi investir dans les ETF ?

Un ETF, ou tracker, est un fonds coté en Bourse qui reproduit fidèlement la performance d'un indice. Il s'achète et se revend comme une action, en temps réel, tant que les marchés sont ouverts. L'investisseur bénéficie d'une diversification immédiate, puisqu'il expose son capital à l'ensemble des valeurs composant l'indice, sans avoir à les sélectionner une par une.



Au-delà des indices phares, l'univers des ETF est particulièrement riche. Certains permettent de se positionner sur un secteur ou une thématique précise, comme les technologies ou la transition énergétique, tandis que d'autres ouvrent l'accès à des classes d'actifs variées, allant des obligations aux matières premières.



Il existe même des ETF conçus pour mettre en place des stratégies plus sophistiquées, qu'il s'agisse de tirer parti de la volatilité, de se couvrir contre une baisse de marché grâce à des ETF inverses ou encore de chercher à amplifier ses gains avec des ETF à effet de levier.

Quels sont les avantages d'investir dans les ETF via une assurance-vie ?

Si les ETF peuvent être achetés via un compte-titres ou un PEA, leur intégration dans une assurance-vie offre avant tout un avantage fiscal. Les gains réalisés sur les unités de compte au sein du contrat ne sont pas imposés tant qu'aucun retrait n'est effectué. Après huit ans, les gains retirés bénéficient en plus d'un abattement annuel intéressant (4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple).

L'assurance-vie se distingue également par une grande souplesse au niveau de la gestion de ses placements. Il est possible de faire de nombreux arbitrages pour adapter son portefeuille à la conjoncture ou à son profil de risque sans déclencher immédiatement de fiscalité.

Un autre avantage réside dans la diversité croissante des supports proposés. Les contrats d'assurance-vie élargissent leur gamme et permettent d'accéder à une offre d'ETF couvrant de multiples marchés et thématiques, ainsi que de nombreuses actions et obligations. Il est alors possible de construire un portefeuille réellement diversifié au sein même de l'assurance-vie.

À cela, s'ajoute un aspect financier non-négligeable : les frais de gestion d'ETF sont plus faibles que ceux des fonds traditionnels. Les ETF se distinguent également par leur transparence, la composition des portefeuilles ETF étant facilement consultable à tout moment.

Enfin, il ne faut pas oublier que l'assurance-vie est aussi un outil de transmission patrimoniale. En cas de décès, le capital accumulé est versé aux bénéficiaires désignés dans l'assurance-vie. Dans la plupart des cas, il échappe aux droits de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire pour les versements réalisés avant 70 ans.

Quels sont les risques d'acheter et de vendre des ETF via une assurance-vie ?

Contrairement au fonds en euros, les unités de compte d'une assurance-vie, parmi lesquelles figurent les ETF, n'offrent aucune garantie en capital. La valeur de l'investissement évolue en fonction des marchés financiers. Il faut donc accepter une volatilité parfois marquée et un risque de marché qui peut fortement peser sur le portefeuille, surtout à court terme.

Les ETF présentent aussi des risques spécifiques liés à leur construction. Un tracker qui se concentre sur un marché géographique restreint ou un secteur d'activité précis peut exposer l'investisseur à un risque de concentration. De plus, tous les contrats d'assurance-vie ne donnent pas accès à une large sélection d'ETF, ce qui limite la diversification et peut contraindre l'investisseur dans sa stratégie.

Lorsqu'un ETF est libellé dans une devise étrangère, comme le dollar pour les indices américains, l'épargnant s'expose aux variations du taux de change qui peuvent soit amplifier, soit réduire la performance réelle de l'investissement en question. Enfin, certains ETF, notamment ceux liés à des marchés de niche ou à des thématiques exotiques, souffrent d'une liquidité plus faible : il peut alors être plus difficile ou plus coûteux d'acheter ou de revendre ses parts rapidement.

ETF et assurance-vie : les bonnes pratiques

Pour profiter pleinement des ETF dans une assurance-vie, il est essentiel d'adapter son allocation à son profil d'investisseur et de ne jamais négliger la diversification. L'investissement progressif, via des versements réguliers, permet de lisser les aléas du marché. Le choix du contrat reste déterminant : mieux vaut privilégier une assurance-vie offrant une gamme large d'ETF à frais compétitifs et un mode de gestion adapté à vos besoins, qu'il s'agisse de gestion libre, conseillée ou pilotée.