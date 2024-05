Comment investir dans le private equity ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que la majorité des investisseurs se tourne souvent vers les marchés financiers classiques tels que le marché des actions, il existe d'autres options d'investissement pouvant offrir des opportunités intéressantes comme le Private Equity. Découvrons plus en détail ce qu'est le private equity et comment profiter de cet univers d'investissement.

C'est quoi le private equity ?

Le private equity, aussi connu sous le nom de capital-investissement, est un type d'investissement visant à investir dans des entreprises privées, généralement de petite ou de moyenne taille, qui ne sont pas cotées sur le marché boursier public.

Dans le private equity, on différencie généralement le capital-développement, qui vise l'accompagnement d'entreprises privées plutôt matures dans leur développement, du capital risque qui cible davantage les start-ups en phase de démarrage. Il existe aussi le capital transmission pour les entreprises dont l'acquisition se fait via un effet de levier et le capital retournement pour les entreprises en difficulté.

Pourquoi investir dans le private equity ?

Le principal avantage d'investir dans le private equity est certainement de pouvoir profiter d'un univers d'investissement vaste qui pourrait offrir d'intéressantes opportunités pour ceux dont le profil de risque et les objectifs d'investissement sont alignés avec les entreprises non cotées.

Ne pas investir dans le private equity signifie donc potentiellement se priver de l'immense majorité des sociétés qui sont souvent non cotées, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales.

Un autre avantage important du private equity est le potentiel de rendement élevé, puisqu'il s'agit d'apporter un soutien à des sociétés souvent peu matures, mais hypothétiquement prometteuses.

En investissant dès le départ, la plus-value pourrait donc être significative si l'entreprise parvient à décoller. Ainsi, le potentiel de gain des investissements dans les sociétés non cotées est important.

Il est également intéressant de noter que certains produits financiers liés au private equity peuvent offrir des avantages fiscaux tels qu'une exonération totale des plus-values.

Selon la manière dont vous investissez dans le private equity, vous pouvez aussi bénéficier du savoir-faire de sociétés et de fonds spécialisés dans ce type d'investissements. Vous pouvez donc profiter de produits relativement diversifiés avec différentes stratégies d'investissement, adaptées à plusieurs profils de risque et de rendement.

Comme avec tout investissement, il existe aussi des risques avec le private equity.

Les investissements dans des sociétés non cotées peuvent en effet être beaucoup moins liquides que ceux dans des sociétés cotées en bourse. De plus, investir dans des sociétés peu matures comporte un risque de perte en capital important si ces sociétés ne parviennent pas à percer.

Il n'est pas rare que l'investissement dans le private equity exige aussi un investissement de départ important et/ou que les fonds soient bloqués pendant une période de plusieurs années.

Investissement dans le private equity : quelles sont les solutions pour les investisseurs particuliers ?

En fonction de leur profil de risque, de leurs objectifs d'investissement, des stratégies d'investissement qu'ils souhaitent utiliser, de leur horizon de placement, de leur capital initial et de leur capacité à immobiliser leurs fonds, les investisseurs en private equity ont accès à plusieurs solutions financières pour s'exposer à ce marché.

Parmi celles-ci figurent par exemple les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), les plateformes de crowdfunding, les fonds d'investissement de proximité (FIP), les sociétés de gestion de l'investissement (SGI), les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ou encore les sociétés de libre partenariat (SLP).

Il est également possible de profiter d'une solution plus simple comme l'investissement en bourse dans des actions d'entreprises dédiées au marché du private equity via un compte-titres, un PEA ou un PEA PME par exemple.

Quelques conseils pour bien investir dans le private equity

Avant de vous lancer dans le private equity, prenez le temps de bien comprendre les risques associés, car ces placements sont bien plus risqués que les investissements financiers traditionnels dans des entreprises cotées en bourse. Le potentiel de perte est donc considérablement plus élevé.

Étant donné que les investissements dans l'univers du private equity sont généralement peu liquides, il peut être difficile de les vendre rapidement et au prix souhaité. Ainsi, ces placements doivent être envisagés sur le long terme.

Prenez par ailleurs le temps de vous renseigner minutieusement sur les différentes solutions d'investissement en private equity et de comparer les offres pour choisir celles qui correspondent le mieux à vos besoins et à votre profil de risque.

Il peut également être judicieux de prendre en compte les frais et les performances passées (bien qu'elles ne garantissent pas les résultats futurs), ainsi que le professionnalisme, l'expérience et la qualité de gestion des sociétés spécialisées en private equity avec (ou dans) lesquelles vous envisagez d'investir.