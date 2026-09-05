Comment investir dans la Silver Économie? Le défi boursier du vieillissement de la population

information fournie par Le Particulier • 05/09/2026 à 08:00

Sommaire:

Une démographie confrontée à de nouveaux besoins

Un gisement d’opportunités bien au-delà des Ehpad

Intégrer la Silver Économie via les ETF

Un marché de long terme

Une démographie confrontée à de nouveaux besoins

Les indicateurs actuels mettent en lumière l’ampleur inédite de ce phénomène. En France, les personnes de 65 ans ou plus représentent déjà plus de 21%(1) de la population. Les projections démographiques estiment qu’à l’horizon 2050, près d’un tiers des Français aura dépassé la soixantaine.

Cette augmentation de l’espérance de vie s’accompagne tout naturellement d’une transformation des modes de consommation:

Les besoins liés à l'autonomie, aux soins médicaux et au bien-être au quotidien augmentent de manière exponentielle.

Les nouvelles générations de seniors affichent un profil inédit. Elles disposent souvent d’un patrimoine solide et d’un pouvoir d’achat supérieur à la moyenne nationale.

Un gisement d’opportunités bien au-delà des Ehpad

Contrairement à une vision réductrice, la Silver Économie ne se limite pas aux maisons de retraite. Elle englobe un écosystème varié où innovation et besoins quotidiens se rencontrent. Quatre secteurs attirent tous les regards:

Le maintien à domicile et la domotique: Rester chez soi est la priorité absolue des aînés. Ce marché profite directement à des géants industriels comme Legrand (solutions d’éclairages connectés anti-chute, interrupteurs ergonomiques) ou à des assureurs majeurs positionnés sur la téléassistance à l'image d'Axa.

Rester chez soi est la priorité absolue des aînés. Ce marché profite directement à des géants industriels comme Legrand (solutions d’éclairages connectés anti-chute, interrupteurs ergonomiques) ou à des assureurs majeurs positionnés sur la téléassistance à l'image d'Axa. La santé connectée et la prévention: Les seniors consommant en moyenne trois fois plus de soins, les leaders des dispositifs de suivi médical comme Dexcom et Abbott (capteurs de glucose et de rythme cardiaque) s'imposent aux côtés des piliers pharmaceutiques mondiaux comme Sanofi et Novo Nordisk.

Les seniors consommant en moyenne trois fois plus de soins, les leaders des dispositifs de suivi médical comme Dexcom et Abbott (capteurs de glucose et de rythme cardiaque) s'imposent aux côtés des piliers pharmaceutiques mondiaux comme Sanofi et Novo Nordisk. La robotique médicale: Pour pallier le manque criant de personnel soignant et sécuriser les actes chirurgicaux, la haute technologie est indispensable. Intuitive Surgical domine ce segment avec son robot Da Vinci, tandis que le groupe japonais Cyberdyne progresse sur les exosquelettes d'aide à la mobilité.

Pour pallier le manque criant de personnel soignant et sécuriser les actes chirurgicaux, la haute technologie est indispensable. Intuitive Surgical domine ce segment avec son robot Da Vinci, tandis que le groupe japonais Cyberdyne progresse sur les exosquelettes d'aide à la mobilité. Les loisirs et le bien-être: Les retraités soutiennent mécaniquement les champions du confort visuel et auditif comme EssilorLuxottica et Sonova, mais aussi les acteurs de l'hôtellerie et du soin corporel comme Accor et L'Oréal.

Intégrer la Silver Économie via les ETF

Si vous préférez une approche sectorielle globale à frais réduits plutôt que l’achat de titres vifs, les trackers (ETF) constituent une excellente alternative. Plusieurs fonds sont entièrement orientés vers cette thématique:

iShares Ageing Population UCITS ETF (ISIN: IE00BYZK4669): Ce fonds d'envergure internationale regroupe des entreprises mondiales dont l'activité répond directement aux besoins spécifiques de la population vieillissante (médicaments, services financiers, soins).

VanEck Medical Robotics and Bionic Engineering UCITS ETF (ISIN: IE0005TF96I9): Plus ciblé, cet ETF permet de s'exposer spécifiquement aux entreprises à la pointe de l'ingénierie médicale et de la robotique d'assistance.

Les ETF offrent l’avantage d’investir dans un panel d’entreprises diversifiées, plutôt que dans une seule entreprise comme vous le feriez avec une action, par exemple.

Un marché de long terme

Avec la Silver Économie, vous vous exposez donc à l’une des grandes transformations démographiques des prochaines décennies. Le vieillissement de la population est déjà à l‘œuvre et devrait se poursuivre pendant plusieurs décennies. Cela offre une certaine visibilité aux entreprises dont les services répondent besoins des seniors.

Gardez toutefois à l’esprit que certaines valeurs du secteur, notamment dans la santé innovante ou les nouvelles technologies, peuvent connaître des variations importantes en Bourse. Mieux vaut donc envisager cet investissement dans une logique de long terme et l’intégrer comme une brique de diversification au sein de votre portefeuille, que ce soit dans un compte-titres ou, quand cela est possible, dans un PEA .

9000 milliards d'euros: la grande transmission en marche? Entre 5000 et 9000 milliards d’euros devraient être transmis d’ici 2040 en France: c’est la «Grande Transmission» venue des baby-boomers (nés 1946-1964). Les plus de 70 ans détiennent aujourd’hui près d’un quart du patrimoine national, essentiellement immobilier. Ce transfert massif va profondément remanier les successions, la gestion de patrimoine et le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) dans les 15 prochaines années.

Mentions:

(1) INSEE - « En 2021, une personne de 65 ans ou plus sur trois vit seule dans son logement» Lien