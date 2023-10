Comment investir dans l’intelligence artificielle ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

Développée par OpenAI, ChatGPT est la solution d'intelligence artificielle la plus connue à ce jour. Elle est déjà intégrée dans Bing de Microsoft. (Crédits photo : Pexels - Andrew Neel )

On assiste actuellement à une consolidation sur les grandes valeurs de l'IA comme Nvidia, Apple. Le but de cette note est d'élargir le champ d'investissement au-delà des big Seven pour identifier d'autres pépites.Comment construire un univers d'investissement IA ?

Deux approches sont possibles. La première repose sur l'analyse des ETFs voire des fonds lancés sur l'intelligence artificielle.

On peut identifier des ETFs liés à l'IA. Ainsi, Global X (AIQ), XTrackers Artificial Intelligence and Big Data (XAIX côté à Francfort), Wisdom Tree Artificial Intelligence (WTAI côté à Londres), Ishares Robotics and AI (IRBO), L&G AI (AIAI côté à Milan) ou encore Amundi MSCI Robotics and AI ESG Screened (GOAI côté à Paris).

On remarque que la performance de ces ETFs est très lié à celle du Nasdaq. Malheureusement, elle est souvent moins bonne. On peut expliquer ce paradoxe en s'interrogeant pourquoi beaucoup d'ETFs combinent l'IA avec la Robotique comme les indices MSCI.

Performance comparée d'ETFs liés à l'IA et au big data. Elles sont moins souvent bonnes que celle du Nasdaq.

Source : Bloomberg LLP, Evariste Quant Research.

Quel univers d'investissement des ETFs IA ?

A partir des sous-jacents des différents ETFs IA, il est possible de composer un univers d'investissement IA. On peut ainsi sélectionner autour de 400 valeurs, principalement cotées aux USA. On peut alors lancer des algorithmes d'IA pour rechercher les «pépites» au sein de cet univers.

Reconstruire l'univers d'investissement à partir d'une analyse de la chaine de production IA

Une alternative à cette approche top down à partir des ETFs est de reconstruire un univers d'investissement «bottom up» à partir d'une analyse de l'éco système de production de l'IA. On part alors des acteurs systémiques comme NVidia ou Apple. On cherche ensuite les entreprises liées à ces géants de la technologie soit en tant que fournisseur soit en tant que clients.

La reconstruction de la chaine de production IA permet de mieux cerner les interactions entre les différents acteurs, et surtout le partage de la valeur.

1. Concepteurs de cartes graphiques IA. La révolution IA repose sur l'élargissement des capacités de calcul des cartes graphiques sur des capacités de calcul via Linux et Microsoft Windows. Nvidia est clairement le leader incontesté sur ces technologies. Il est lié avant tout à Microsoft, mais pas à Apple (qui était plus lié à Broadcom) et Google (dont le système Android n'est pas adapté à des cartes graphiques). Ces concepteurs sont « fabless », c'est-à-dire qu'ils développent les technologies mais pas les capacités de production.

2. Les imprimeurs de circuits intégrés. Les puces électroniques sont produites à partir de machines à imprimer. ASML Holding est le leader sur ce marché. C'est un « spin off » de Philips. C'est avec le luxe Français (LVMH et Hermès) et Novo Nordisk (diabète) un leader incontesté des bourses européennes. Cet univers inclue Applied Materials, LAM Research, KLA Corp, Tokyo Electron, Disco Corp, ASM International, Lasertec Corp, Teradyne, Entegris, Amkor Technology.

3. Les producteurs de puces. Taiwan Semi-Conducteur est le leader incontesté de ce domaine. Il y a aussi Samsung Electronics, mais c'est un conglomérat Coréen beaucoup plus diversifié. L'Europe tente de rattraper son retard dans ce domaine avec des entreprises comme BE Semi-Conducteurs. Cet univers inclue aussi United Microelectronics, Global Unichip, Advantest, Tokyo Electron, Lasertec, ASE Technology, Globalwafers.

4. Les concepteurs de puces non graphiques. On a là des noms connus comme Intel, AMD. Le grand nouvel entrant est ARM récemment introduit en bourse US. Cette société basée à Oxford (UK) a été retenue par Apple pour booster la puissance de ses MacBook. Broadcom était le concepteur de carte graphique pour Apple, mais il semble avoir raté le virage technologique de Nvidia. Cet univers inclue aussi Advanced Micro Devices, Texas Instruments, Qualcom, Analog Devices, Marvell Technology, Microchip Technology, Lattice Semiconductor, Rambus.

5. Les concepteurs des langages Bios de gestion des cartes mères. Microsoft Windows a été le leader incontesté jusqu'en 2004. Google Android a réussi à détrôner Microsoft, Nokia et BlackBerry en imposant Android comme plateforme pour les mobiles. Microsoft a su anticiper l'importance des calculs carte graphiques via Windows 10 en créant des passerelles avec le langage Linux. On peut élargir ce secteur à Oracle, ServiceNow, Palo Alto Networks, VMware, Fortinet, Splunk, Check Point Software, Gen Digital, Gitlab, Trend Micro, Hashi Corp.

6. Les assembleurs. Ces producteurs des ordinateurs finaux sont les plus visibles du grand public. Les leaders sont Taiwanais avec Asus, Acer, MSI, Chinois avec Lenovo, Huawei, Américains avec Dell, HP, etc… Dell et Asus se détachent dans ce secteur en termes de performance. L'univers inclue aussi HP Inc, Lenovo Group, IEIT Systems, Acer Inc, etc…

7. Les usines de fabrication. On a là la face cachée et pourtant cruciale de la chaine de production. Elle repose sur des usines en Chine, de plus en plus délocalisées vers l'Inde. Foxconn est ainsi un producteur majeur pour les IPhone (200.000 employés, surtout en Chine). Elle a récemment annoncé un partenariat avec Nvidia dans la création de centre de données en IA. Beaucoup des acteurs sont Taiwanais avec des filiales en Chine via HK et Shenzhen. On est là au cœur du decoupling entre la Chine et les pays occidentaux amorcé par Trump et confirmé par Biden. Jabil est un autre nom inconnu du grand public. Pourtant, Jabil emploie 240.000 personnes !

On peut aussi citer dans ce secteur Luxshare Precision, Quanta Computer, Flex Ltd, Wistron Corp, GoerTek Inc, Wingtech Technology, Pegatron Corp, Fabrinet, Inventec Corp

8. Les géants systémiques de la big tech comme Apple, Microsoft, Meta, Google, Nvidia, Tesla sont clairement les king makers dans ce grand jeu de la techno mondiale. Toutes ces valeurs sont américaines mais on voit bien qu'elles sont intégrées à une chaine mondiale de production avec Taiwan comme nœud systémique majeur. L'Europe est en retard en dehors de ASML Holding.

9. Les utilisateurs finaux de l'IA sont au cœur de la révolution industrielle. Chat GPT est la solution la plus connue à ce jour. Elle est déjà intégrée dans Bing de Microsoft. Mais il faut bien comprendre que l'IA offre le même type de révolution technologique en termes de création de contenu qu'internet dans les années 2000. On ne saurait déjà imaginer toutes les applications possibles de ces nouvelles technologies. La capacité de reproduire et copier des processus intellectuels humains via des machines offre une capacité d'innovation prodigieuse et fascinante. Elle part d'une révolution marketing par la création d'avatars (approche de création d'un meta univers d'Amazon / Meta), à des machinisation des processus intellectuels humains répétitifs comme la médecine, le droit, l'éducation, etc…Bien des acteurs de cette transposition en IA de secteurs économiques sont en cours de création. On peut voir dans la grève des acteurs US du fait de la programmation en AI des conceptions de script, des doublages, voire des acteurs avatars la preuve concrète de la révolution économique en marche.

Cet univers comprend outre Google et Meta, Booking Holdings, Uber Technologies, Airbnb, DoorDash, Pinterest, Snap, Expedia, Match Group, Roku Inc, …

Comment sélectionner les valeurs dans l'univers ETF et l'univers chaine de production

Les deux univers ci-dessus donnent un inventaire à la Prévert du secteur technologique. L'approche ETF repose sur la capacité du concepteur de l'indice ETF (souvent MSCI) de bien sélectionner les valeurs. L'approche chaine de production est plus complexe car elle oblige à comprendre et maîtriser la chaine de valeur. Elle est aussi plus intéressante car elle est plus liée aux technologies concernées.

Les algorithmes d'intelligence artificielle permettent de sélectionner les valeurs les plus intéressantes. C'est par ce type de méthode qu'on a pu identifier le potentiel de performances de pépites du marché comme Nvidia depuis le début de l'année. On retombe alors sur une analyse fondamentale action par action comme dans nos différents articles.

On peut surveiller dans le portefeuille AI bottom up les valeurs suivantes : Lasertec, Quanta Computer, Palo Alto Networks, Marvell Technology et Jabil INC. Nous proposons en priorité des valeurs US plus faciles à négocier. Certaines valeurs Taiwan et Japon sont côtés à NY sous forme d'ADR. On remarque que la performance annualisée sur 5 ans de ces valeurs est à plus de 20%. C'est la caractéristique des valeurs super growth que nous cherchons à identifier.

Source : Bloomberg LLP, Evariste Quant Research

Exemple d'analyse fondamentale succincte d'une valeur : Jabil. Présent dans 30 pays avec 100 implantations et 260 milles employés, JABIL affiche un chiffre d'affaires de 34,7 Mds$ et un résultat opérationnel de 1,5 Mds$. En sa qualité de fournisseur de circuits électroniques pour les principaux OEM (Original Equipement Manufacturers), son revenu a été tiré en 2023 par les segments automobile et healthcare et les industries diverses (semi-cap), une tendance qui devrait se poursuivre en 2024. Avec son business model très diversifié, l'intelligence artificielle compte parmi les moteurs de croissance pour le groupe Jabil (secteurs du cloud data centers et de l'automatisation).

Si on prend l'univers ETF AI, les résultats sont moins intéressants. De fait, l'univers inclue des valeurs moins liées à l'IA comme celles de Robotique. On peut surveiller dans le portefeuille AI bottom up les valeurs suivantes : AI Chip Technologies (Taiwan), Quanta Computer (Taiwan), Weatherford International (valeur US pétrole sélectionnée dans les ETFs AI…), Global Unichip (Taiwan) et Crowdstrike Holding (Cybersécurité USA).

Source : Bloomberg LLP, Evariste Quant Research

Conclusion : l'éco système de production IA est au cœur de la révolution industrielle en cours

La révolution IA enclenchée par la création de nouvelle capacité de calculs via les cartes graphiques Nvidia et leur connexion avec Microsoft Windows ouvre des possibilités de calcul et donc de production de solutions toujours plus puissantes en IA comme l'a montré Chat GPT.

Les valeurs phares du secteur sont en cours de consolidation. Il faut aussi élargir l'univers d'investissement à l'ensemble de la chaine de production. Elle est profondément impactée par l'innovation de rupture de Nvidia, le « decoupling » de la Chine et l'arrivée de solutions disruptives en intelligence artificielle.

Les ETFs AI sont intéressants car faciles à investir. En revanche, ils intègrent souvent des valeurs robotiques qui ne sont pas directement liés à l'AI. Ceci se reflète par des performances souvent décevantes par rapport au Nasdaq.

Une approche bottom up via l'analyse du cycle de production permet de mieux cerner l'univers de valeurs directement liées à l'IA.

Evariste Quant Research est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche financière basée sur des solutions d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs. Mohamed Abdennadher est analyste financier chez Averoes Finance à Tunis.

Disclaimer.

Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et leurs clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse.