Comment investir dans l'action Total Energies en Bourse ?

TotalEnergies se positionne actuellement à la 3ème place des plus fortes capitalisations du CAC 40 et à la 6ème place des plus grandes compagnies énergétiques mondiales en termes de capitalisation boursière. Découvrez notre analyse de TotalEnergies : ses parts de marché, son histoire, ses succès, son implantation internationale ainsi que son offre énergétique en constante évolution, notamment dans le secteur de l'électricité.

Retrouvez également dans cet article le parcours boursier de l'action TotalEnergies ainsi que notre étude des résultats financiers 2021 de TotalEnergies qui viennent d'être publiés.

Enfin, nous nous demanderons s'il peut être intéressant ou non d'investir en Bourse dans l'action TotalEnergies.

Infographie : chiffres-clé du groupe Total Energies

total

25 GW : TotalEnergies ambitionne une production électrique issue de sources renouvelables de 25 GW d'ici 2025

5 % : rendement actuel du dividende TotalEnergies

206 milliards de $ : chiffre d'affaires 2021 de TotalEnergies

2,8 millions de BEP (barils équivalent pétrole) produits par jour en 2021 par TotalEnergies

Total Energies : société parmi les leaders mondiaux de l'énergie

Parts de marché de Total Energies

Avec 206 milliards de dollars de chiffre d'affaires 2021, TotalEnergies s'octroie la place de 6ème plus grande société pétrolière mondiale.

Début février 2022, les 5 majors pétrolières mondiales devant TotalEnergies sont :

Saudi Aramco (Arabie Saoudite) avec 1 981 milliards de $ de capitalisation boursière ;

Exxon Mobil (USA) avec 335 milliards de $ de capitalisation boursière ;

Chevron (USA) avec 266 milliards de $ de capitalisation boursière.

Reliance Industries (Inde) avec 216 milliards de $ de capitalisation boursière ;

Royal Dutch Shell (Pays-Bas) avec 210 milliards de $ de capitalisation boursière.

Arrive ensuite TotalEnergies capitalisant 158 milliards de $ en Bourse.

En termes de production, le groupe TotalEnergies a produit 2,82 millions de bep/j (barils équivalent pétrole par jour) en 2021 contre 2,87 millions de bep/j en 2020.

Cette production est scindée en deux grandes catégories énergétiques :

1,27 million de barils de pétrole produits par jour ;

1,55 million de BEP / jour de gaz (dont GNL, Gaz Naturel Liquéfié et Condensats).

La production mondiale pétrolière a été de 96,4 millions de bep/j en 2021 (elle a chuté durant la crise liée à l'épidémie de Covid-19). Avec une production de 2,82 millions de bep/j en 2021 par TotalEnergies, le groupe détient presque 3 % du marché mondial de l'énergie fossile.

Histoire et succès du groupe Total Energies

Le groupe naît en France en mars 1924, grâce à Raymond Poincaré. À cette époque, la société s'appelait "Compagnie Française des Pétroles".

En 1933, le groupe construit en Normandie une grande raffinerie d'une capacité annuelle de raffinage de l'ordre de 900 000 tonnes. Quatre ans plus tard, en 1937, le groupe inaugure son premier supertanker (navire de transport pétrolier) d'une capacité de chargement de 21 500 tonnes.

C'est en 1954, que la marque Total est née. Son logo en lettre rouges sur fond blanc est resté emblématique.

Les opérations "offshore" (exploitation pétrolière en mer), qui débutent en 1982, figurent également parmi les grands succès du groupe Total. Dans les années 1999/2000, le groupe réalise quelques acquisitions majeures en rachetant les groupes pétroliers Petrofina et Elf Aquitaine.

En 2020, le groupe Total transforme son nom en TotalEnergies afin de mettre en avant sa diversité énergétique, notamment dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables.

Total Energies, une présence internationale

Le groupe TotalEnergies est présent au sein de 130 pays et compte 105 476 collaborateurs fin 2020. Presque 63 % des effectifs de TotalEnergies sont situés en Europe (dont 34 % en France) ainsi que 37 % dans le reste du monde.

Les activités industrielles de TotalEnergies sont réparties sur 168 sites :

89 sites spécialisés dans la chimie de spécialités ;

35 usines de production de lubrifiants ;

27 sites pétrochimiques (dont 6 plateformes de raffinage-pétrochimie) ;

17 raffineries (dont 1 bioraffinerie).

Notons également qu'une partie conséquente de la production d'hydrocarbures de TotalEnergies s'effectue au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Asie Centrale.

TotalEnergies est également un grand distributeur de carburants en stations-service. On retrouve ces stations-service dans la plupart des villes françaises et en bordure de nombreuses routes, sous les noms de « Total » ou « Total Access ». Les stations Total sont également implantées dans le reste du monde, principalement en Europe et en Afrique avec 15 500 stations-service sur le globe.

Transition énergétique chez Total

Le groupe TotalEnergie a bien compris que la transition énergétique est incontournable.

De ce fait, les actifs de TotalEnergies dédiés à la production électrique et aux énergies renouvelables sont en croissance exponentielle comme en témoigne les 47 TeraWatts / heure distribués en 2020 à ses 5,6 millions de clients particuliers et professionnels

Ajoutons également que TotalEnergies gère 20 000 points de recharges électriques en Europe répondant ainsi à un besoin croissant des populations en véhicules électriques.

Du côté des énergies renouvelables, TotalEnergies dispose de 7 GW de capacité de production et cette quote-part ne cessera d'augmenter au fil des prochaines années. Le groupe ambitionne d'atteindre les 25 GW d'énergie propre d'ici 2025. À titre de comparaison, les 57 réacteurs nucléaires français ont une capacité de production installée de 63 GW. Cela signifie donc que dans 4 ans, TotalEnergies souhaite atteindre 39 % de la production française nucléaire actuelle grâce à des sources renouvelables (solaire, éolien, bioénergies, et autres technologies vertes).

Le groupe TotalEnergies veut être exemplaire sur l'écologie. Il estime que la réduction des émissions polluantes est un axe essentiel de sa future compétitivité. C'est ainsi qu'il ambitionne le zéro carbone d'ici 2050.

Le GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) devrait également avoir un rôle clé dans l'énergie de demain. Le GNV est décliné en deux natures : le GNC (Gaz Naturel Comprimé) et le GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Ces derniers sont composés à 90 % de méthane. Le gaz est la moins polluante des énergies fossiles.

Résultats financiers de Total Energies : une rentabilité long terme préservée

Le groupe TotalEnergies présente l'avantage clé de rester bénéficiaire sur le long terme, même lorsque les prix des matières énergétiques sont au plus bas.

Pour preuve, les prix du pétrole et du gaz ont été historiquement faibles fin 2018 / début 2019, fin 2015 / début 2016 et entre mars 2020 et mars 2021. Malgré ce contexte, le groupe TotalEnergies a su maintenir ses profits et créer de la valeur en faveur de ses actionnaires en distribuant un dividende haussier sur le long terme.

Cependant, l'année 2020 fait figure d'exception sur le long terme du fait du contexte lié au Covid et aux confinements répétés des populations. Notez que TotalEnergies a subi un recul de son chiffre d'affaires de 30 % en 2020 ainsi qu'une perte financière de 7,3 milliards d'€. Néanmoins, l'année 2021 peut être considérée comme celle du rattrapage avec une reprise de + 46 % du chiffre d'affaires (140,69 milliards de $ en 2020 contre 205,86 milliards de $ en 2021). Quant au résultat net, il repasse largement en territoire positif (perte de 7,3 milliards de $ en 2020 contre un profit de 16,37 milliards de $ en 2021).

Graphique du chiffre d'affaires de Total Energies sur 10 ans (en milliards de $)

total

Au cours des 10 dernières années, le chiffre d'affaires de TotalEnergies évolue entre 140,7 et 236,1 milliards de dollars. Il est globalement en tendance haussière entre 2010 et 2014, puis connaît un repli en 2015 ainsi qu'en 2016, passant de 236,1 milliards de $ en 2014 à 149,7 milliards de $ en 2016.

S'ensuit une nouvelle phase de croissance jusqu'en 2018 pour atteindre 209,4 milliards de $, avant de chuter légèrement en 2019 et de manière plus marquée en 2020 du fait de la situation liée au Covid-19. L'année 2021 est quant à elle un bien meilleur millésime avec 205,9 milliards de $ de chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires moyen 10 ans de TotalEnergies entre 2012 et 2021 est de 186,9 milliards de dollars.

Graphique du bénéfice de Total Energies sur 10 ans (en milliards de $)

total

Au cours des 10 dernières années, le bénéfice net de TotalEnergies évolue entre 4,3 et 16,37 milliards de $, sauf en 2020 où il accuse une perte de 7,3 milliards de $. Sa tendance entre 2011 et 2014 a été baissière, passant de 12,6 milliards de $ à 4,3 milliards de $. Puis, à l'inverse, cette tendance est devenue haussière entre 2014 et 2018, avec un bénéfice passant de 4,3 milliards de $ à 11,6 milliards de $. Ce bénéfice est en léger repli entre 2018 et 2019 et passe dans le rouge en 2020 avec une perte de 7,3 milliards de $. Ici encore, l'année 2021 corrige la tendance avec un bénéfice record de 16,37 milliards de $.

La perte de 2020 s'explique principalement par le « manque à gagner » de chiffre d'affaires à hauteur de 60 milliards de $ comparativement à celui de 2019 car nous n'avons pas constaté de postes de dépenses anormalement élevés au compte de résultat de 2020.

Le bénéfice moyen de TotalEnergies entre 2012 et 2021 est de 7,52 milliards de dollars.

Graphique des capitaux propres de Total Energies sur 10 ans (en milliards de $)

total

Les capitaux propres de TotalEnergies sont en croissance systématique entre 2012 et 2019, passant de 72,50 milliards de $ à 119,3 milliards de $, puis connaissent un repli à 106,1 milliards de $ en 2020, suivi d'une reprise en 2021 à 115 milliards de $.

La valeur des capitaux propres d'une société sont similaires à sa valeur nette comptable inscrite au bilan consolidé (valeur totale des actifs, déduite de la valeur totale des passifs).

Notons que TotalEnergies bénéficie d'une croissance de + 58 % de sa valeur nette comptable sur les 10 dernières années.

Dividende Total Energies

Graphique du dividende Total Energies sur 10 ans(en € par action, date d'exercice retenue)

total

Le dividende de TotalEnergies est en tendance haussière sur le long terme, passant de 2,34 € en 2012 à 2,68 € en 2019, soit une croissance de + 14,53 % sur cette période. Il enregistre ensuite un léger repli à 2,64 € en 2020, et reste stable en 2021.

Le coupon de TotalEnergies est versé à fréquence trimestrielle. Par exemple, le dividende voté au titre de l'année fiscale 2021 pour 2,64 € par action, a été versé à ces dates :

1er acompte de 0,66 € versé le 1er octobre 2021 ;

2ème acompte de 0,66 € versé le 13 janvier 2022 ;

3ème acompte de 0,66 € versé le 1er avril 2022 ;

le solde de 0,66 € versé le 1er juillet 2022.

Le rendement du dividende 2021 TotalEnergies est donc de 5,08 % à son cours de Bourse actuel de 51,93 € (au 10 février 2022).

Notons également que TotalEnergies a maintenu son dividende en 2021 malgré une année 2020 plus difficile pour le groupe.

Action Total Energies : analyse des résultats financiers et valorisation en Bourse

Total Energies : notre étude des ratios financiers de la société pétrolière

TotalEnergies présente les ratios suivants à son cours de Bourse actuel de 51,94 € au 10 février 2022 :

un BPA (Bénéfice Par Action) 2021 établi à 5,95 $ (5,19 € au taux de conversion €/$ du 10 février 2022), soit une très bonne rentabilité bénéficiaire du BPA 2021 de 10 % ;

des capitaux propres de 44,20 $ (38,55 €) par action (115 milliards de $ / 2 602 millions d'actions au capital) par action, modérément inférieurs au cours de Bourse actuel ;

un ratio d'endettement sur capitaux propres raisonnable établi à 0,56.

Selon ces ratios, les actions TotalEnergies au cours actuel de 51,93 € restent, selon nous, attractives.

Analyse graphique du cours de l'action Total Energies en Bourse à long terme

Graphique du cours action Total Energies sur 20 ans

total

Le cours de Bourse de l'action Total Energies a évolué selon quatre grandes tendances ces 20 dernières années :

une hausse de + 174 % entre début janvier 1999 et début juin 2007 ;

un repli de - 45 % entre début juin 2007 et mi-septembre 2011 ;

une croissance de + 56 % entre mi-septembre 2011 et début octobre 2018 ;

un repli de - 55 % entre début octobre 2018 et mi-mars 2020 ;

suivi d'un retracement haussier de + 107 % depuis mi-mars 2020 pour s'établir à 51,93 €.

Sur cette période, l'action TotalEnergies a connu un pic haussier à plus de 60 € courant juin 2007.

Faut-il investir en Bourse dans l'action Total Energies ?

Avantages du groupe Total Energies

une valorisation boursière actuelle attractive au regard du bilan consolidé (surcote modérée de la valorisation boursière à 135 milliards d'€ contre 100,3 milliards d'€ de valeur nette comptable) ;

une excellente rentabilité bénéficiaire 2021 de 10 %, avec un BPA de 5,19 € face à un cours de Bourse de 51,93 € ;

une vive reprise du chiffre d'affaires et du profit en 2021 par rapport à 2020 ;

un endettement financier maîtrisé ;

un dividende maintenu en 2021 malgré une année 2020 difficile, offrant un rendement actuel légèrement supérieur à 5 % ;

une implantation mondiale au sein de 130 pays, ainsi que des activités énergétiques diversifiées (exploitation pétrolière, raffinage, distribution, stations-service, électricité, etc.) ;

un groupe engagé dans la transition énergétique (TotalEnergies a pour ambition de produire 25 GW d'électricité issue de sources renouvelables d'ici 2025, soit 39 % de la production nucléaire française actuelle).

Inconvénients du groupe Total Energies

une certaine cyclicité des résultats, propre aux industries pétrolières, mais qui devrait se réduire au fil des prochaines années du fait de la quote-part grandissante de TotalEnergies dans l'électricité ;

des activités potentiellement controversées notamment concernant le secteur offshore (extraction pétrolière en mer).

Total Energies : faut-il investir actuellement ?

Le groupe TotalEnergies figure parmi les plus grandes majors pétrolières au monde. Son modèle économique reste solide sur le long terme grâce à une profitabilité élevée.

Comme indiqué dans notre analyse et au regard de la nette amélioration des résultats 2021 (chiffre d'affaires de 205,9 milliards de $ et profit de 16,4 milliards de $), « l'accident » lié à la perte financière de 2020 est à oublier au regard du contexte particulier lié au Covid-19. La crise boursière du Covid a présenté une opportunité d'achat d'actions TotalEnergies pour moins de 30 € l'action, un investissement intéressant au regard des fondamentaux du groupe. Aujourd'hui, à environ 52 € l'action TotalEnergies, le potentiel est logiquement moindre. Mais les bons résultats de 2021, notamment au regard du bénéfice par action (BPA) qui ressort à plus de 5,2 €, présente une rentabilité bénéficiaire de 10 % au cours de Bourse actuel de 51,93 €, ce qui, selon nous, reste une base tout à fait intéressante au regard d'un investissement boursier dans TotalEnergies, qui rappelons-le, figure parmi les leaders mondiaux de l'énergie.

Notons également que le rendement du dividende TotalEnergie reste particulièrement intéressant à plus de 5 % au cours de Bourse actuel de l'action TotalEnergie, ce qui peut être considéré comme un point d'entrée attractif pour l'investisseur en recherche de rendement du dividende sur le long terme.

En effet, au cours de Bourse actuel de l'action TotalEnergies, l'investisseur pourrait percevoir plus de 15 % de la valeur de son investissement initial après 3 années de détention, sous forme de dividendes. Ajoutons à cela une potentielle revalorisation du cours de l'action TotalEnergies en Bourse, grâce notamment à la bonne valorisation au bilan, du faible taux d'endettement, et de la rentabilité bénéficiaire du BPA à 10 %.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il nous semble toujours opportun d'investir en action TotalEnergies.

Cette analyse comporte des éléments en multidevises du fait des comptes consolidés du groupe Total libellés en USD ($ américains) tandis que la cotation boursière de l'action Total est libellée en € (euro).

