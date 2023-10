Comment investir 50 000 euros sur un PEA ?

Café de la Bourse

Pour valoriser un capital dans la durée, les marchés boursiers représentent une des solutions les plus avantageuses. Pour maximiser ses gains et ne pas les voir rogner par une fiscalité trop importante, l'investissement depuis un plan d'épargne en actions peut s'avérer judicieux. En effet, les plus-values réalisées sur votre PEA ne sont pas soumises à l'impôt sur les plus-values à la sortie du plan, dès lors que vous détenez celui-ci depuis plus de 5 ans. Les prélèvements sociaux restent dus mais cela signifie que vous serez taxé à 17,2 % au lieu de la flat tax à 30 % pour les investissements réalisés depuis un compte-titres par exemple. Le recours au PEA s'avère donc très avantageux fiscalement. Attention tout de même, pour bien investir et se construire un portefeuille équilibré et diversifié avec cette enveloppe, il est conseillé de suivre quelques règles simples que nous détaillons pour vous dans cet article.

Opter pour une diversification géographique

La diversification doit être au cœur de votre stratégie si vous investissez 50 000 euros sur les marchés financiers depuis votre PEA. Vous devrez en premier lieu penser à la diversification géographique, ce qui est loin d'être facile avec un PEA puisque sont éligibles à cette enveloppe seulement les actions de de sociétés dont le siège social est situé dans l'Union Européenne ou bien dans un autre État faisant partie de l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui comporte une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ou une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Pour ce qui est des fonds, 75 % du fonds doit être investi dans des actions d'entreprises éligibles au PEA.

Heureusement, certains ETF, ces fonds indiciels qui répliquent un indice, sont éligibles au PEA. Vous trouverez ainsi des ETF répliquant le Nikkei, le Dow Jones ou le Nasdaq par exemple, tout en étant éligibles au PEA. Attention à bien vérifier dans le DICI de l'ETF son éligibilité à cette enveloppe.

Miser sur une diversification sectorielle

Il sera également très important d'investir dans plusieurs secteurs d'activité. Là encore, les ETF peuvent être un moyen simple et efficace de diversifier votre portefeuille puisque des ETF sectoriels et thématiques existent permettant d‘investir par exemple dans le secteur pharmaceutique, ou encore le secteur de la bancassurance, ou encore le secteur automobile par exemple. Les ETF thématiques, plus récents, se sont aussi considérablement développé ces dernières années et offrent des solutions avantageuses pour investir sur des grandes tendances porteuses comme l'intelligence artificielle ou la blockchain par exemple.

Les OPCVM classiques, gérés activement, peuvent aussi permettre de se positionner sur des secteurs spécifiques. Attention à choisir des fonds peu gourmands en frais, avec une volatilité maîtrisée et un rendement attractif. Si vous optez pour le stock-picking de titres vifs, attention à bien sélectionner des titres de différents secteurs d'activité.

Se positionner sur toutes les tailles de capitalisation

Quand on investit 50 000 euros, il est également recommandé de ne pas négliger la diversification par taille de capitalisation. Si l'investissement en Bourse renvoie encore trop souvent aux poids lourds des principaux indices boursiers, il est important de ne pas négliger les small et midcaps qui représentent d'ailleurs une part non négligeable du marché boursier. Et le PEA permet aussi d'investir dans une PME, une ETI, et même une société non cotée à condition de ne pas détenir plus de 25 % du capital de celle-ci.

Attention à ne pas vous cantonner aux grosses capitalisations. Investir dans les big caps est souvent plus simple pour l'investisseur particulier car ces entreprises sont plus connues et leur actualité est davantage mise en avant par la presse généraliste comme spécialisée. Cependant, il est aussi possible d'investir dans des PME via des fonds avec des gérants experts de ce domaine si vous ne pensez pas avoir les compétences qui vous permettraient de le faire.

Varier les styles de gestion

Enfin, même si l'on aura davantage tendance à préférer un ou deux styles de gestion, il est souvent judicieux de bâtir un portefeuille qui intègre plusieurs styles de gestion, voire opère une rotation entre les différents styles de gestion en fonction de l'évolution des marchés. Vous pourrez ainsi adopter une approche value qui consiste à investir dans des entreprises décotées dont les fondamentaux n'est pas reflété par le cours de Bourse, en tablant sur une meilleure adéquation entre le prix du titre et ses fondamentaux à l'avenir, mais aussi une approche growth qui consiste à investir dans des entreprises qui affichent une très forte croissance de leur chiffre d'affaires et donc de leur cours de Bourse (mais pas forcément de leurs bénéfices, donc attention). La stratégie dividende consiste elle à investir dans des sociétés qui versent un dividende conséquent et participe au fort rendement de l'action. Enfin, des stratégies thématiques peuvent aussi être mises en place en investissant par exemple dans des thématiques porteuses comme la transition écologique, l'hydrogène, la robotique, etc.

Vous pouvez opter pour ces différents styles de gestion directement via un stock-picking de titres vifs, ou bien en optant pour des ETF (ETF value, ETF dividende, ETF growth, ETF ISR, etc.) ou encore en ayant recours à des OPCVM, notamment dans le cas des fonds thématiques.