Comment investir 100 000 euros sur un PEA-PME ?

Selon les chiffres de la Banque de France publiés en juin 2023, les Français possèdent près de 250 000 PEA-PME à fin 2022, contre près de 6,5 millions de PEA. L'écart énorme s'explique notamment par le fait que le PEA classique permet aussi d'investir dans les PME et que le plafond de versement du PEA fixé à 150 000 euros est suffisamment élevé pour ne pas handicaper bon nombre d'investisseurs. Cependant, dès lors que l'on veut investir en actions des sommes importantes (supérieures à 150 000 euros), ouvrir en complément du PEA un PEA PME peut s'avérer une idée très judicieuse.

Découvrez dans cet article les atouts et limites du PEA-PME, ainsi que nos pistes de réflexion pour investir 100 000 euros sur un PEA-PME.

Miser sur les small et midcaps

Le PEA-PME, comme son nom l'indique permet d'investir dans les PME, mais aussi les ETI. Le PEA-PME constitue donc un moyen avantageux (les avantages fiscaux du PEA-PME sont identiques à ceux du PEA, comme nous le verrons par la suite) de se positionner sur les small et midcaps.

Ces sociétés cotées, dont le cours est en partie décorrélé des marchés financiers, présentent des rendements potentiellement intéressants, permettent d'investir dans l'économie réelle, et parfois même locale, font preuve d'une plus grande adaptabilité que bon nombre de big caps, et sont parfois les seules présentes sur des secteurs de niche. Il s'agit donc d'actifs de diversification à ne pas négliger, surtout lorsque l'on possède un patrimoine financier conséquent, ce qui est le cas lorsque l'on souhaite investir 100 000 euros sur un PEA-PME.

Doper la performance avec le non coté

Mais le PEA-PME permet également d'investir dans le non coté. Il s'agit même d'une enveloppe particulièrement avantageuse fiscalement pour se positionner sur le non coté. Vous pourrez alors soit investir en direct et détenir vos titres sur votre PEA-PME, soit opter pour des fonds d'investissement dans le non coté et loger sur votre PEA-PME des FCPR, FIP ou encore des FCPI.

Le private equity représente un univers très vaste dont on aurait tort de se priver, surtout lorsque l'on dispose d'importantes liquidités et que l'on est prêt à investir 100 000 euros sur un PEA-PME. Les potentiels de gains sont très élevés, c'est là d'ailleurs le principal atout de cet actif de diversification décorrélé des marchés boursiers. Mais le non coté est également très risqué et le risque de perte en capital est très important. Vous devrez donc veiller à bien diversifier vos avoirs.

La solution la plus simple lorsque l'on dispose d'un budget de 100 000 euros à investir sur un PEA-PME est de réaliser un stock-picking de conviction sur quelques titres, cotés ou non, et d'investir le reste dans plusieurs fonds.

Respecter les contraintes de l'enveloppe

Attention à toujours bien respecter les restrictions du PEA-PME en matière de titres. Les actions, pour être éligibles au PEA-PME, comme pour le PEA classique, doivent être émises par des sociétés ayant leur siège social situé dans l'Union Européenne ou dans un autre État faisant partie de l'Espace économique européen. Elles doivent également être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.

La taille de la capitalisation a également son importance. Sont éligibles au PEA-PME les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 milliard d'euros (et 2 milliards de bilan) et employant moins de 5 000 personnes. Le PEA-PME permet aussi d'investir dans des sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'euros et dont le capital n'est pas détenu à plus de 25 % par une personne morale.

Il est également possible d'investir dans des fonds depuis un PEA-PME comme les OPCVM classiques et les ETF par exemple. Pour être éligibles au PEA-PME, au moins 75 % des capitaux d'un FCP ou ETF doivent être investis en titres émis par des PME et ETI, dont 2/3 en actions.

Attention à toujours bien vérifier l'éligibilité d'un actif au PEA-PME avant d'investir. Vous trouverez cette information dans le DICI.

Notez aussi que le PEA-PME et le PEA comportent un plafond de versement commun fixé à 225 000 euros. Cependant, le plafond du PEA classique ne peut en aucun cas dépasser les 150 000 euros, ce qui n'est pas le cas du PEA-PME. Ainsi, si vous avez investi 150 000 euros sur un PEA classique, vous ne pourrez détenir que 75 000 euros sur votre PEA-PME. En revanche, si vous n'avez pas de PEA classique, vous pourrez investir 225 000 euros sur votre PEA-PME. Attention donc à bien vérifier combien vous pouvez verser sur votre PEA-PME avant d'investir 100 000 euros sur votre PEA-PME.

Enfin, rappelons que le PEA-PME permet, dès 5 ans de détention du plan, de bénéficier d'une exonération totale de l'impôt sur les plus-values. Mais les prélèvements sociaux eux restent dus.