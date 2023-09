Comment gérer son stress en trading ?

(Crédits photo : Unsplash - bruce mars )

Si vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer le trading actif, vous savez à quel point il peut être stressant de faire face aux fluctuations de prix rapides des actifs que vous tradez et aux risques associés. Afin de maximiser vos chances de réussite et de devenir un trader plus rentable, il est important d'apprendre à gérer son stress. Découvrons donc dans cet article 6 astuces visant à améliorer vos performances grâce à une gestion plus efficace du stress en trading.

Comprendre comment se manifeste le stress lorsque vous tradez

Les manifestations du stress en trading peuvent différer d'un trader à l'autre, mais elles englobent généralement des réactions physiques et émotionnelles comme une augmentation du rythme cardiaque, une respiration accélérée, des tensions musculaires, et même une tendance à prendre des risques excessifs.

Ces réactions peuvent découler d'émotions telles que l'anxiété, la pression ou la peur de ne pas être performant, de subir des pertes financières ou de décevoir, parmi d'autres sentiments.

En étant conscient de la manière dont le stress se manifeste pendant vos sessions de trading, vous serez en mesure de mettre en place des méthodes de gestion du stress adaptées à votre situation et à votre personnalité rapidement et efficacement (méditation, pause, marche, phrases de motivation, etc.).

Avoir des objectifs réalistes et réalisables

Avoir des objectifs réalistes, réalisables, et donc atteignables, est essentiel pour une bonne gestion du stress en trading, car ils permettent d'éviter des attentes irréalistes concernant vos résultats de trading par exemple.

Lorsque vos objectifs sont trop ambitieux ou irréalisables, la pression est beaucoup plus forte, générant souvent une anxiété accrue et vous poussant à prendre des risques inconsidérés pour atteindre ces objectifs.

Avoir des objectifs de trading qui correspondent à vos connaissances des marchés, à vos compétences et à votre expérience en trading vous permettra de mieux gérer vos attentes. Cela favorise une meilleure maîtrise émotionnelle (pas de frustration et de déception dues à des objectifs trop importants) et permet d'adopter une approche plus disciplinée et plus rationnelle du trading.

Trader en fonction de votre profil de trading

Chaque trader possède son propre style de trading et une certaine tolérance au risque en fonction de ses connaissances en trading et de son expérience.

Choisir une stratégie de trading adaptée à son profil est donc une approche efficace pour gérer le stress en trading, car elle permet de savoir que vous prenez les bonnes décisions. Il sera alors plus simple de mieux gérer ses émotions (notamment lors de situations stressantes).

En prenant en compte votre personnalité en tant que trader et en alignant votre style de trading sur votre profil de trader, vous optimisez ainsi votre processus de prise de décisions et par là même, la gestion de périodes de forte volatilité ou d'incertitude.

Toujours suivre votre plan de trading

Pour réussir, tout trader se doit d'avoir un plan de trading solide à suivre, c'est-à-dire une feuille de route le guidant dans son trading en fonction de son style et de sa stratégie de trading. Il inclut notamment des règles d'entrée et de sortie de positions, ainsi que des critères de gestion des risques.

En respectant votre plan de trading, vous créez un cadre clair et prévisible pour votre trading, ce qui réduit l'incertitude et le stress qui en découle. Vous êtes plus discipliné.

Un plan de trading vous permet aussi d'éviter d'être trop influencé par des fluctuations du marché ou des mouvements de prix soudains, réduisant ainsi les risques d'agir sous le coup du stress.

Tenir un journal de trading

En notant régulièrement ce que vous faites et ressentez pendant votre session de trading dans un journal de trading, vous créez un outil utile pour comprendre vos réactions face aux marchés, ce qui peut réduire votre stress.

Cela vous permet en effet de prendre du recul et d'analyser vos décisions passées de manière objective. Il sera alors plus simple de repérer vos habitudes comportementales et émotionnelles, ce qui vous permettra de vous améliorer progressivement, réduisant ainsi le stress lié à l'incertitude.

Un journal de trading peut donc être vu comme un outil de préparation émotionnelle pour gérer le stress. En comprenant mieux vos réactions et en renforçant votre confiance, vous pouvez trader de manière plus calme et plus raisonnée, réduisant ainsi le stress et améliorant vos performances.

Apprendre à faire des pauses

Les pauses offrent une opportunité de réduire l'accumulation des tensions et des émotions négatives accumulées lors de vos sessions de trading, ce qui permet de réduire votre stress.

Le trading peut être intense et exigeant, ce qui peut rapidement conduire à une certaine fatigue. Faire des pauses régulières vous permet ainsi de préserver la clarté de votre analyse et de réduire la pression.

Elles vous permettent aussi de vous détacher temporairement des écrans pour garder une vue d'ensemble, mieux contrôler vos émotions et éviter de prendre des décisions impulsives.