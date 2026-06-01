Comment éviter les arnaques boursières

les dangers de l'IA (Crédits: Adobe Stock)

L'engouement des Français pour la Bourse attire aussi les escrocs. Selon l'AMF, 3,2 % des Français ont probablement déjà été piégés par une arnaque à l'investissement, soit trois fois plus qu'en 2021.

Face à ce risque croissant, savoir identifier les méthodes des fraudeurs est votre meilleure protection.

Méfiez-vous des nouvelles méthodes d'approches numériques

C'est sans doute le changement le plus significatif de ces dernières années : les arnaques financières ne se limitent plus aux appels téléphoniques ou aux e-mails suspects. Elles investissent désormais tous les espaces numériques où vous passez du temps.

Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Discord... Le mécanisme est souvent le même: une publicité aguicheuse apparaît dans votre fil d'actualité, vous cliquez dessus et vous basculez dans une arnaque savamment orchestrée.

Certains « Finfluenceurs » constituent aussi un risque croissant. Des influenceurs financiers laissent croire qu'il est simple de gagner de l'argent en Bourse, affichent voitures de luxe et train de vie aguichant, sans préciser qu'ils font de la publicité rémunérée pour des plateformes d'investissement (souvent frauduleuses). La plupart n'ont aucune formation ni autorisation dans le domaine financier. Néanmoins, le marché se structure et il existe désormais des Finfluenceur Awards organisé par l'agence Finfluencer en partenariat avec Amundi et dont Boursorama et Café de la Bourse sont Jury pour l'édition 2026.

Certains proposent même des formations payantes en trading ou sur le Bitcoin, prétendant vous rendre trader en quelques jours. Méfiez-vous : on ne devient pas trader en quelques heures. Ces formations servent souvent à vous orienter vers des plateformes frauduleuses ou fonctionnent comme des systèmes pyramidaux vous incitant à recruter votre entourage.

Autre tendance récente : les messageries privées. Des épargnants témoignent avoir rejoint des groupes WhatsApp ou Discord après avoir cliqué sur une publicité, parfois sans même en avoir fait la demande. Le schéma est rodé : publications de gains impressionnants dans un groupe ouvert, puis invitation à rejoindre un groupe premium... à condition de placer son argent auprès d'un courtier imposé par l'organisateur, souvent basé dans un pays peu regardant sur la réglementation. Ce glissement vers des canaux fermés et difficiles à surveiller est délibéré : il isole la victime, crée un sentiment de communauté exclusive et rend la fraude plus difficile à identifier.

Enfin, méfiez-vous des sites de rencontres de plus en plus utilisés pour établir un lien de confiance avant de vous parler d'un « investissement miraculeux ».

Ne suivez jamais les conseils d'inconnus

Les recommandations financières diffusées sur Internet par des inconnus n'ont aucune valeur légale et constituent un risque majeur pour votre capital. La réalité du marché est sans appel : selon l'AMF, près de 90 % des traders particuliers perdent de l'argent, même lorsqu'ils s'appuient sur des stratégies prétendument « infaillibles ».

Derrière le partage d'une soi-disant « méthode secrète » se cache presque systématiquement une intention malveillante ou un intérêt financier caché. Qu'il s'agisse de toucher une commission sur vos dépôts, de manipuler le cours d'un actif à votre détriment ou de vous vendre un abonnement coûteux, l'altruisme n'existe pas dans ce domaine.



En ligne comme dans la vie de tous les jours, la prudence est de mise : ne confiez jamais vos fonds ou vos données personnelles à des inconnus et vérifiez scrupuleusement l'identité de vos interlocuteurs.

Fuyez les promesses de gains rapides et faciles

Méfiez-vous des promesses de gains rapides et mirobolants du type « +400 % en 24 heures » ou « méthode simple en 5 étapes pour devenir millionnaire ». Aucun placement légal ne peut garantir une performance élevée sans une prise de risque proportionnelle. Plus la promesse est alléchante, plus le danger est grand.

Prenez le temps de la réflexion, ne cédez jamais à l'urgence (« offre valable uniquement aujourd'hui ») et rappelez-vous qu'un investissement qui semble trop beau pour être vrai l'est presque toujours.

Faites attention aux placements alternatifs

Les arnaques financières se cachent aussi souvent derrière des placements alternatifs ou atypiques : des forêts, des éco-parkings, des terres rares, des vins, des diamants, des œuvres d'art, des véhicules de collection…



Ces placements ont en commun d'être difficiles à évaluer objectivement et d'opérer en dehors des circuits financiers traditionnels régulés. Leur opacité est précisément ce qui les rend dangereux et en cas de problème, les recours juridiques sont souvent limités ou inexistants, surtout si l'opérateur est basé à l'étranger.

Vérifiez toujours que votre interlocuteur est régulé

Avant tout investissement, le premier réflexe consiste à vérifier que votre intermédiaire est bien autorisé à exercer en France.



Pour cela, l'AMF propose des outils gratuits comme le Regafi, qui répertorie les prestataires de services d'investissement, et le fichier des Conseillers en Investissements Financiers (CIF). Si votre interlocuteur ne figure dans aucun de ces registres ou s'il apparaît sur la liste noire des entités non autorisées publiée par l'AMF, ne donnez pas suite à sa proposition.

En cas de doute sur la fiabilité d'une plateforme, contactez directement l'AMF au 01 53 45 62 00 ou utilisez son formulaire en ligne. Pour signaler une tentative de fraude, vous pouvez également joindre la plateforme gratuite du ministère de l'Intérieur, Info Escroqueries, au 08 05 80 58 17.