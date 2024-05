Comment choisir des actions en fonction des dividendes ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lorsque les investisseurs décident d'investir dans des actions cotées en bourse, le choix se fait principalement entre des actions de croissance et des actions qui versent des dividendes.

Les actions de croissance offrent généralement un potentiel de rendement plus élevé grâce à l'appréciation du capital, mais elles ne versent que peu ou pas de dividendes. Les actions de dividende, quant à elles, offrent un flux régulier de revenus via la distribution de dividendes, mais l'appréciation de leur cours de bourse peut être plus limitée.

En 2023, les dividendes des entreprises ont atteint un niveau record de 1,66 trillion de dollars, une croissance portée pour moitié par les versements records des banques. Microsoft, Apple et Exxonmobil ont été les 3 entreprises à verser le plus de dividendes au monde l'année dernière.

Quelles sont les raisons qui poussent les investisseurs à choisir les actions à dividendes, comment bien choisir ses actions à dividendes et quelles sont les sociétés les plus importantes distribuant un dividende en 2024. Réponses dans cet article.

Pourquoi investir dans les actions à dividendes ?

L'investissement dans les actions à dividendes permet d'abord de percevoir un revenu régulier grâce à la distribution de dividendes qui représentent une partie des bénéfices des entreprises distribués aux actionnaires pour récompenser leur fidélité.

Ensuite, ces sociétés sont généralement des entreprises bien établies, fiables et leader dans leurs industries. Elles génèrent souvent des flux de trésorerie réguliers qu'elles peuvent donc distribuer.

Cependant, investir dans des actions qui distribuent des dividendes signifie aussi investir dans des actions dont la valeur du cours de bourse peut ne pas augmenter aussi rapidement que celle de certaines autres sociétés à forte croissance.

Cela signifie que vous risquez de gagner potentiellement moins en cas de hausse globale du marché boursier.

L'investissement dans les actions versant des dividendes est donc favorable si vous donnez la priorité à l'obtention d'un flux de revenus réguliers plutôt qu'à la croissance de vos investissements en actions.

Quels sont les facteurs à prendre en compte pour investir dans les actions à dividendes ?

Sélectionner des actions à dividendes qui correspondent à votre profil d'investisseur exige une analyse approfondie qui va au-delà de la simple identification des entreprises versant des dividendes.

Privilégiez les entreprises affichant un historique solide de stabilité financière et de rentabilité, ainsi que des perspectives de croissance prometteuses. Cette combinaison assure leur capacité à générer des bénéfices durables et donc à maintenir le versement de dividendes sur le long terme.

Évaluez également le secteur d'activité de l'entreprise pour identifier celles qui sont bien positionnées et bénéficient de tendances favorables.

Analysez aussi l'historique des dividendes de l'entreprise, en prêtant attention à la régularité des versements et à la fréquence des augmentations de dividendes.

Ces indicateurs fournissent des informations précieuses sur l'engagement de l'entreprise envers la distribution de dividendes pour les actionnaires.

D'autres facteurs clés liés aux dividendes pourront être pris en compte comme le ratio de distribution des dividendes ou le rendement des dividendes.

Les meilleures actions à dividendes en 2024

Dans chaque région du monde, vous pouvez trouver des entreprises qui distribuent des dividendes. Il faudra cependant faire attention aux potentielles conséquences négatives de l'évolution du taux de change si vous investissez dans une monnaie autre que votre devise locale.

Bien sûr, il est aussi possible que les effets de change soient positifs et que vous gagniez non seulement des dividendes, mais que vous fassiez aussi une plus-value grâce à une évolution positive du taux de change en question.

Il s'agit souvent de l'EUR/USD et de l'EUR/GBP, car il n'est pas rare que les investisseurs européens en quête de diversification géographique investissent aux États-Unis ou au Royaume-Uni respectivement.

Parmi les entreprises françaises ayant enregistré une croissance boursière, positive en 2023, affichant un rendement moyen des dividendes supérieur à 6,40 % pour la même période et avec une capitalisation boursière dépassant le milliard d'euros au début de 2024, figurent par exemple Amundi, Axa, BNP Paribas, Bouygues, Covivio Hotels, Engie, Orange, Scor ou encore TF1.

Il convient également de mentionner des poids lourds français tels que Hermès, L'Oréal et Total Energies parmi les entreprises françaises importantes versant des dividendes.

Aux États-Unis, les investisseurs portent souvent leur attention sur les « aristocrates du dividende », des entreprises qui ont maintenu une augmentation constante de leurs dividendes pendant au moins 25 ans, qui sont activement échangées en bourse (avec un volume moyen quotidien de 5 millions de dollars américains) et qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 3 milliards de dollars américains.

Des exemples incluent des marques emblématiques comme Coca-Cola et McDonald's, ainsi que des géants tels que 3M et Procter & Gamble.

Il existe aussi d'intéressantes opportunités d'actions à dividendes en 2024 de l'autre côté de la Manche comme 4imprint Group, Barclays, Beazley Group, Clarksons, DS Smith, Just Group, NatWest Group, Spirent Communications ou encore Virgin Money UK.

