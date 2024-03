Comment analyser les entreprises dans lesquelles investir ?

(Crédits photo : Unsplash - Chris Liverani )

Lorsque vous vous lancez dans le trading ou l'investissement en actions, il est important de choisir une approche d'analyse de marché, qu'il s'agisse de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique ou de l'analyse des sentiments (ou analyse comportementale). Découvrons dans cet article comment vous pouvez profiter de chaque approche.

Analyse fondamentale ou comment déterminer la valeur intrinsèque d'une action

L'analyse fondamentale est généralement une méthode d'analyse qui est utilisée pour déterminer la valeur intrinsèque d'une action. En prenant en compte des facteurs économiques, sociaux, politiques et financiers parmi d'autres facteurs, les investisseurs peuvent ainsi déterminer si la valeur intrinsèque d'une action est supérieure ou inférieure à la valeur de marché actuelle de cette action pour prendre des décisions d'achat ou de vente.

Pour faire l'analyse fondamentale d'une entreprise, vous devez d'abord comprendre l'entreprise dans son ensemble, c'est-à-dire son modèle économique, son secteur d'activité, ses produits, ses services, sa concurrence, sa position sur le marché, sa gestion, etc.

Vous devez ensuite analyser les états financiers de cette entreprise, autrement dit les informations que l'on peut tirer du bilan, du compte de résultat ou du tableau des flux de trésorerie, pour mieux comprendre la santé financière d'une entreprise. Il faudra aussi faire le calcul de certains ratios financiers pour évaluer sa valorisation et les opportunités qui peuvent en découler.

Parmi les indicateurs comptables et financiers les plus utilisés par les traders et les investisseurs en actions, on trouve notamment le ratio cours/bénéfice (PER), le bénéfice par action (BPA), le ratio cours/valeur comptable, le rendement des dividendes, le ratio dette/capital propre, le ratio de liquidité, le ratio de rentabilité des actifs (ROA), le ratio de rentabilité des capitaux propres (ROE), le ratio de marge bénéficiaire nette ou encore le ratio de couverture des intérêts.

On peut également adopter une approche plus macroéconomique pour se focaliser sur des informations qui nous permettent de comprendre l'état de santé économique d'un pays ou d'une zone, qui influence aussi les performances d'une entreprise.

Il sera également important de prendre en considération la politique fiscale et monétaire de ce pays pour connaître par exemple l'influence qu'un changement de trajectoire de politique monétaire (hausse ou baisse des taux) ou de politique budgétaire (hausse des impôts) pourrait avoir sur les actions analysées.

Analyse technique ou comment utiliser l'évolution du prix de l'action d'une entreprise pour déterminer quand entrer et sortir du marché

L'analyse technique est complètement différente puisqu'elle ne s'appuie pas sur les facteurs fondamentaux, mais uniquement sur l'analyse de l'évolution passée et présente du prix d'un actif, ainsi que sur l'analyse du volume de trading.

Dans ce cas, une plateforme d'analyse technique ou de trading avec des graphiques de prix est nécessaire pour analyser le cours d'une action et anticiper sa direction future via l'analyse technique.

Parmi les outils d'analyse technique les plus pertinents, on retrouve les lignes de tendance et les niveaux de support et de résistance, car ils permettent de mettre en avant des zones de prix sur lesquelles le cours d'une action peut potentiellement réagir. Pour les tracer, il est important d'analyser l'évolution passée du prix d'une action. L'historique est donc important en analyse technique. Avec cette approche des marchés, les traders estiment aussi que le prix évolue toujours en tendance, qu'il s'agisse d'une tendance haussière, baissière ou latérale.

Il existe aussi de nombreux indicateurs techniques et outils de dessin qui permettent de mieux comprendre la situation d'une action, car ils mettent en avant des scénarios spécifiques comme des conditions de surachat ou de survente, des divergences, des zones d'incertitude ou d'équilibre, des moments d'accélération de prix, etc.

Analyse des sentiments ou comment intégrer l'humeur du marché pour éviter le trading à contre-courant

L'analyse des sentiments ou la finance comportementale est un type d'analyse qui consiste à évaluer l'humeur générale du marché pour l'intégrer dans votre processus de décision. Ce type d'analyse de marché reconnaît que les émotions des différents investisseurs influencent grandement les mouvements du prix des actifs (euphorie, optimisme, pessimisme, peur, panique, avidité, etc.).

Cette approche est notamment utile pour éviter le trading contrariant, c'est-à-dire prendre des positions opposées à la tendance principale du marché, car c'est généralement une pratique risquée (bien que certains traders se spécialisent dans ce genre de trading).

Il existe plusieurs moyens pour reconnaître le sentiment prépondérant sur les marchés comme l'analyse d'articles de presse ou de publications sur les réseaux sociaux, ainsi que celle de commentaires d'experts qui peuvent donner une indication du sentiment général. Certaines enquêtes sur le sentiment des investisseurs peuvent également permettre de mesurer un optimisme ou un pessimisme grandissant sur les marchés.

Il est aussi intéressant de savoir que certains outils d'analyse technique permettent de se rendre compte de tendances émergentes comme l'analyse des flux de capitaux entrants ou sortants et certains oscillateurs de sentiment ou indicateurs de volatilité comme que l'indicateur de force relative RSI, les bandes de Bollinger, l'indice de volatilité VIX, l'histogramme du MACD ou encore les indicateurs de volume et de momentum.