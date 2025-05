"Comme s'il n'y avait pas Shein": Bompard (Carrefour) défend son choix de location-gérance

Alexandre Bompard à Massy, le 28 mai 2025. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard a répondu sur son choix du modèle de la location-gérance pour de nombreux magasins du groupe lors de l'assemblée générale, mettant en avant le contexte fortement concurrentiel et critiquant le procédé de la CFDT qui l'a assigné en justice.

"Vous analysez Carrefour comme si nous étions dans un environnement protégé, abrité, comme si nous n'avions pas de concurrents", a déploré Alexandre Bompard, répondant à une question de la CFDT mercredi lors de l'assemblée générale de Carrefour.

"Nous le répétons, l'utilisation de la franchise ou de la location gérance devrait avoir pour objectif l'expansion de l'entreprise et non pas le contournement de la législation sociale et la réduction des effectifs", a affirmé mercredi matin Erwanig Le Roux, délégué syndical du groupe Carrefour.

Le géant de la distribution est vivement critiqué par la CFDT notamment pour s'appuyer de plus en plus sur l'exploitation de magasins en franchise et en location-gérance, une variante dans laquelle le distributeur reste propriétaire du fonds de commerce.

La CFDT a assigné le groupe de distribution en justice, estimant qu'il s'agit d'un plan social déguisé concernant plus de 27.000 salariés depuis 2018.

Via cette assignation en justice et sa contestation du modèle de location-gérance, la CFDT agit "comme s'il n'y avait pas Shein, comme s'il n'y avait pas Temu. Comme si on ne voyait pas, tous les mois, des magasins hypermarchés fermer chez les concurrents, chez des grands concurrents", a martelé Alexandre Bompard en réponse au syndicat.

"Moi je suis dans ce monde-là. J'adorerais être dans le monde où nous étions très protégés. Mais ce n'est pas celui que nous avons devant les yeux", a poursuivi le dirigeant, qui se dit convaincu que le passage en location-gérance a permis de sauver des magasins.

"Combien est-ce qu'on a fermé d'hypermarchés aujourd'hui ? Zéro", a fait remarquer Alexandre Bompard, répétant que "dans le même temps des hypermarchés ont été fermés chez nos concurrents et ça s'accélère".