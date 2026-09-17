Comme prévu, la banque centrale de Taïwan maintient son taux directeur inchangé à 2%

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La banque centrale de Taïwan a maintenu jeudi son taux d'intérêt de référence inchangé, comme prévu, compte tenu des bons résultats de l'économie axée sur les technologies et d'une inflation relativement modérée.

La décision de la banque centrale de maintenir le taux d'escompte de référence TWINTR=ECI à 2% correspond aux prévisions d'un sondage Reuters , dans lequel 28 économistes sur 31 tablaient sur une politique monétaire inchangée.