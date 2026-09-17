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Comme prévu, la banque centrale de Taïwan maintient son taux directeur inchangé à 2%
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 10:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque centrale de Taïwan a maintenu jeudi son taux d'intérêt de référence inchangé, comme prévu, compte tenu des bons résultats de l'économie axée sur les technologies et d'une inflation relativement modérée.

La décision de la banque centrale de maintenir le taux d'escompte de référence TWINTR=ECI à 2% correspond aux prévisions d'un sondage Reuters , dans lequel 28 économistes sur 31 tablaient sur une politique monétaire inchangée.

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