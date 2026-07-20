Commande record pour CFM International

A l'occasion du salon de Farnborough, la première compagnie aérienne indienne a officialisé la signature d'un protocole d'accord historique portant sur plus de 1 000 moteurs LEAP-1A.

La compagnie à bas coûts a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord d'une ampleur inédite avec CFM International, la coentreprise à 50/50 formée par Safran et GE Aerospace. L'accord porte sur la fourniture de plus de 1 000 moteurs LEAP-1A, destinés à équiper une flotte de 510 avions de la famille Airbus A320neo.

Il s'agit tout simplement de la plus importante commande de l'histoire du moteur LEAP, établissant dans le même temps un record absolu pour l'équipementier CFM International.

Au-delà de la fourniture des réacteurs, cet accord stratégique s'accompagne d'un volet opérationnel majeur. CFM s'est engagé à apporter un soutien renforcé pour la création du futur centre de maintenance, de réparation et de révision (MRO) d'IndiGo.

Afin de sécuriser le taux de disponibilité de cette gigantesque flotte, les deux partenaires ont également conclu un contrat de services à long terme. Ce dernier inclut notamment l'approvisionnement en pièces de rechange, un enjeu crucial pour maîtriser les coûts d'exploitation et garantir la résilience opérationnelle du transporteur au fur et à mesure que son réseau s'étoffe à l'international.