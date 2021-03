Comgest ravit à Carmignac la place de plus grande boutique de gestion en France

(NEWSManagers.com) - Le classement 2020 des sociétés de gestion collective en France faisant plus de 2 milliards d'euros d'encours et d'origine entrepreneuriale a été bousculé l'an passé. Comgest, la société présidée par Arnaud Cosserat et fondée il y a une trentaine d'années, a ainsi ravi à la fin de l'année la place de plus grande boutique de gestion indépendante à Carmignac. Si ce dernier a pu renouer avec la collecte à la fin du quatrième trimestre, plusieurs années de flux sortants ont fini par lui faire perdre son rang.

La plus forte croissance des encours a été enregistrée par La Financière de l'Echiquier (LFDE) qui voit confirmer la pertinence de son rapprochement avec Primonial. On notera aussi la belle croissance d'Eleva Capital, boutique fondée par Eric Bendahan en 2014, qui affiche des montants de collecte tournant autour du milliard d'euros chaque année depuis trois ans.

Concernant les boutiques d'origine entrepreneuriale présentes dans la sphère du groupe bancaire Natixis, Mirova et DNCA affichent une croissance positive de leurs encours. Mais la différence entre les deux est toutefois frappante avec un Mirova en pleine forme qui surfe sur la vague de la gestion ESG et un DNCA qui affiche seulement 2 milliards d'encours en plus, alors que la boutique a récupéré au quatrième trimestre 7 milliards d'euros d'encours d'Ostrum AM en cours de réorganisation dans le sillage de sa fusion avec les actifs obligataires et assurantiels de La Banque Postale AM. DNCA semble donc avoir fortement décollecté en 2020 même si aucun chiffre officiel n'a été publié. Enfin, H2O AM, qui vient d'être cédée, a subi un effondrement de ses encours dans le sillage du gel de certains de ses fonds.