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Comet bondit, des propos d'UBS en soutien
information fournie par AOF 02/09/2026 à 10:15
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(Zonebourse.com) - Comet Holding bondit de 3% à 335 CHF à Zurich, bénéficiant de propos favorables de la part d'UBS sur le titre du fabricant de systèmes et de composants destinés aux essais non destructifs, aux applications de sécurité et à l'excitation du plasma dans la fabrication de puces à mémoire, d'écrans plats et de panneaux solaires.

L'établissement bancaire suisse réaffirme sa recommandation "achat" sur l'action Comet et relève son objectif de cours de 446 à 490 CHF, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 48% par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

"Nous relevons nos estimations pour Comet liées aux semi-conducteurs, en raison du relèvement, par notre équipe mondiale dédiée au secteur des semi-conducteurs, de ses projections de dépenses dans l'industrie des WFE (équipements de fabrication de plaquettes)", explique UBS.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 10:15:00.

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