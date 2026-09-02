Comet bondit, des propos d'UBS en soutien

(Zonebourse.com) - Comet Holding bondit de 3% à 335 CHF à Zurich, bénéficiant de propos favorables de la part d'UBS sur le titre du fabricant de systèmes et de composants destinés aux essais non destructifs, aux applications de sécurité et à l'excitation du plasma dans la fabrication de puces à mémoire, d'écrans plats et de panneaux solaires.
L'établissement bancaire suisse réaffirme sa recommandation "achat" sur l'action Comet et relève son objectif de cours de 446 à 490 CHF, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 48% par rapport au dernier cours de clôture de l'action.
"Nous relevons nos estimations pour Comet liées aux semi-conducteurs, en raison du relèvement, par notre équipe mondiale dédiée au secteur des semi-conducteurs, de ses projections de dépenses dans l'industrie des WFE (équipements de fabrication de plaquettes)", explique UBS.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer