Comcast perd de nouveaux clients à large bande en raison de la concurrence du sans fil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Comcast CMCSA.O a perdu plus de clients haut débit que prévu au quatrième trimestre, ses rivaux ayant attiré les consommateurs avec des offres agressives, ce qui a accentué la pression sur l'activité principale de l'entreprise.

Les campagnes promotionnelles des fournisseurs de fibre optique à haut débit et le lancement de services d'accès à l'internet sans fil fixe moins chers ont intensifié la concurrence sur le marché américain de la large bande, longtemps dominé par des entreprises comme Comcast et Charter Communications.

Jeudi, Comcast a déclaré avoir perdu 181 000 clients haut débit au cours du trimestre, contre une estimation de 173 780 utilisateurs, selon les données compilées par Factset.

Pour mieux faire face à la concurrence, Comcast a décidé de ne pas augmenter ses prix cette année, tout en réorganisant ses offres et en regroupant ses services.

Les analystes ne s'attendent toutefois pas à une augmentation significative du nombre de clients avant 2027.

Comcast a déclaré un chiffre d'affaires total de 32,31 milliards de dollars pour le trimestre clos en décembre, ce qui correspond aux estimations de 32,35 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses performances ont été favorisées par les bons résultats de son activité de parcs à thème, qui comprend Epic Universe à Orlando. Cette unité a enregistré une croissance de 21,9 % de son chiffre d'affaires.

Le service de streaming Peacock de la société a ajouté 3 millions d'abonnés payants, après une croissance modérée en 2025, grâce à l'ajout de matchs de la National Basketball Association et à un accord exclusif avec la National Football League. Mais les coûts liés à ces accords ont creusé les pertes de Peacock à 552 millions de dollars.

Les recettes du studio ont chuté de 7,4 % pour atteindre 3,03 milliards de dollars, le film "Wicked: For Good" n'a pas réussi à égaler la superproduction du film "Wicked" de 2024

Le premier film a rapporté plus de 758 millions de dollars au box-office mondial, tandis que la suite, sortie l'année dernière, a récolté 527 millions de dollars, selon Box Office Mojo.

Le flux de trésorerie disponible pour le trimestre s'est élevé à 4,37 milliards de dollars, contre 2,23 milliards de dollars estimés par les analystes.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 84 cents par action, dépassant les attentes de 75 cents.