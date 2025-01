Comcast: hausse du dividende et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 13:48









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Comcast fait part d'une hausse de 6,5% de son dividende, à 1,32 dollar par action sur une base annualisée pour 2025. Un premier dividende trimestriel de 0,33 dollar par action sera mis en paiement à partir du 23 avril.



En outre, son conseil d'administration a également approuvé une nouvelle autorisation de rachat d'actions, effective à compter du 31 janvier, pour une enveloppe de 15 milliards de dollars, qui n'a pas de date d'expiration.



Comcast publie au titre du dernier trimestre 2024 un BPA ajusté en croissance de 13,9% à 0,96 dollar et un EBITDA ajusté en hausse de 9,9% à 8,81 milliards de dollars, pour des revenus en croissance de 2,1% à 31,9 milliards.



'Ces résultats sont attribuables à de nombreuses réalisations', explique son président et CEO Brian L Roberts, qui pointe notamment une 'croissance de 5% des revenus de connectivité dans un environnement extrêmement concurrentiel'.





