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Comcast et Paramount Skydance envisagent de mettre fin à leur coentreprise européenne de streaming, SkyShowtime
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 19:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NBC, filiale de Comcast CMCSA.O , et Paramount Skydance PSKY.O envisagent de mettre fin à leur coentreprise SkyShowtime, qui diffuse des séries et des films sur les marchés européens, selon une lettre consultée lundi par Reuters.

Voici quelques détails:

* Le conseil d'administration de SkyShowtime a écrit lundi au directeur général Monty Sarhan pour lui indiquer qu'il étudiait différentes options stratégiques pour l'entreprise, y compris la fermeture de la plateforme, dans un contexte de marché concurrentiel et difficile, selon cette lettre.

* Lancée en 2022, SkyShowtime est disponible sur 22 marchés européens, dont l’Espagne, le Portugal, le Danemark et la Suède.

* M. Sarhan a transmis la lettre du conseil d’administration à ses employés, accompagnée d’une note de service rédigée par ses soins, que Reuters a pu consulter.

* "Je sais que cette nouvelle suscite de l’incertitude et, alors que nous réfléchissons à la suite des événements, ma priorité, ainsi que celle de l’équipe de direction, est d’être à vos côtés et de vous soutenir tous", a-t-il déclaré dans cette note.

* Le Hollywood Reporter et Bloomberg News avaient précédemment fait état de cette évolution .

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