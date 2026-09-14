Comcast et Paramount Skydance envisagent de mettre fin à leur coentreprise européenne de streaming, SkyShowtime

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NBC, filiale de Comcast CMCSA.O , et Paramount Skydance PSKY.O envisagent de mettre fin à leur coentreprise SkyShowtime, qui diffuse des séries et des films sur les marchés européens, selon une lettre consultée lundi par Reuters.

Voici quelques détails:

* Le conseil d'administration de SkyShowtime a écrit lundi au directeur général Monty Sarhan pour lui indiquer qu'il étudiait différentes options stratégiques pour l'entreprise, y compris la fermeture de la plateforme, dans un contexte de marché concurrentiel et difficile, selon cette lettre.

* Lancée en 2022, SkyShowtime est disponible sur 22 marchés européens, dont l’Espagne, le Portugal, le Danemark et la Suède.

* M. Sarhan a transmis la lettre du conseil d’administration à ses employés, accompagnée d’une note de service rédigée par ses soins, que Reuters a pu consulter.

* "Je sais que cette nouvelle suscite de l’incertitude et, alors que nous réfléchissons à la suite des événements, ma priorité, ainsi que celle de l’équipe de direction, est d’être à vos côtés et de vous soutenir tous", a-t-il déclaré dans cette note.

* Le Hollywood Reporter et Bloomberg News avaient précédemment fait état de cette évolution .