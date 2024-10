Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Comcast: croissance de 3% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - Comcast publie au titre du troisième trimestre 2024 un BPA ajusté en croissance de 3,3% à 1,12 dollar, malgré un EBITDA ajusté en repli de 2,3% à un peu plus de 9,7 milliards de dollars, pour des revenus en croissance de 6,5% à près de 32,1 milliards.



'Notre stratégie de convergence continue d'apporter une expérience de connectivité de premier ordre à travers notre réseau en expansion de 63 millions de foyers et d'entreprises', pointe Brian L Roberts, le CEO du câblo-opérateur et groupe de médias.



Il met aussi en avant l'apport des Jeux Olympiques de Paris, qui 'ont alimenté une croissance à deux chiffres des revenus et des abonnés payants de son service de streaming Peacock et ont contribué à la première position de NBC pour la saison 2023-24'.





Valeurs associées COMCAST-A 44,73 USD NASDAQ +5,89%