Comcast chute après que les courtiers ont réduit l'objectif de prix en raison des défis liés à la croissance de la large bande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du fournisseur de médias et de câbles Comcast CMCSA.O chutent de 2 % à 26,8 $ avant le marché

** Au moins huit maisons de courtage ont réduit leur objectif de prix sur CMCSA après que la société a averti jeudi que son activité principale de haut débit est susceptible de faire face à davantage de pertes de clients en raison de la concurrence croissante dans l'industrie

** Comcast paie le prix de sa lenteur à réagir à la concurrence accrue dans le secteur du haut débit", a déclaré Morningstar

** KeyBanc, qui a rétrogradé CMCSA à "pondération sectorielle", a déclaré que "l'intensité de la concurrence dans le secteur de la large bande va s'accroître, et nous avons besoin de voir des preuves substantielles de l'amélioration de la croissance du nombre d'abonnés à la large bande avant de devenir plus constructifs".

** 14 des 33 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 17 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur objectif de prix médian est de 36 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 27 % depuis le début de l'année