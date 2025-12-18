Menace russe : Moscou déploie son nouveau missile nucléaire Orechnik au Bélarus

La Russie a utilisé le missile, sans charge nucléaire, pour la première fois en 2024 en Ukraine.

Alexandre Loukachenko à Bichkek, au Kirghizstan, le 27 novembre 2025. ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

La Russie a déployé mercredi son nouveau missile balistique à capacité nucléaire Orechnik au Bélarus, a annoncé jeudi 18 décembre le président Alexandre Loukachenko, lors de sa conférence annuelle à Minsk.

"L'Orechnik est au Bélarus depuis hier (mercredi). Et il prend son service de combat", a dit le président de cette ex-république soviétique frontalière de l'UE, dont le territoire avait été utilisé par Moscou pour lancer son offensive contre l'Ukraine en février 2022.

En août, son homologue russe Vladimir Poutine avait annoncé que Moscou avait lancé la production en série de ce missile de dernière génération pouvant porter une charge nucléaire , et affirmé que Moscou pourrait le déployer en 2025 au Bélarus.

Première utilisation non nucléaire en 2024

Minsk avait de son côté indiqué en août que des manœuvres conjointes avec la Russie, qui se sont déroulées en septembre, impliqueraient les missiles Orechnik.

Ces grands exercices militaires avaient suscité l'inquiétude des pays de l'Otan, quelques jours après l'intrusion d'un nombre sans précédent de drones présumés russes sur le territoire polonais.

En novembre 2024, la Russie avait utilisé pour la première fois l'Orechnik, sans charge nucléaire, pour frapper une usine militaire dans la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine.