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Comcast bondit grâce à un projet de scission de NBCUniversal et Sky
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** Les actions de la société de médias et de télécommunications Comcast CMCSA.O ont progressé de 20,9 % pour atteindre 28 dollars (XX,XX euros) avant l'ouverture du marché

** La société prévoit de scinder NBCUniversal et Sky pour en faire une société indépendante cotée en bourse, par le biais d'une scission exonérée d'impôt

** Les actionnaires de Comcast détiendront des actions dans les deux sociétés après la scission

** La scission devrait être finalisée d’ici environ un an

** Mike Cavanagh deviendra directeur général de NBCUniversal, tandis que l’ancien directeur financier de Comcast, Michael Angelakis, deviendra directeur général de Comcast

** À la clôture précédente, le titre avait reculé d’environ 17,3 % depuis le début de l’année

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