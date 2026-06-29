Comcast bondit grâce à un projet de scission de NBCUniversal et Sky

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29 juin - ** Les actions de la société de médias et de télécommunications Comcast CMCSA.O ont progressé de 20,9 % pour atteindre 28 dollars (XX,XX euros) avant l'ouverture du marché

** La société prévoit de scinder NBCUniversal et Sky pour en faire une société indépendante cotée en bourse, par le biais d'une scission exonérée d'impôt

** Les actionnaires de Comcast détiendront des actions dans les deux sociétés après la scission

** La scission devrait être finalisée d’ici environ un an

** Mike Cavanagh deviendra directeur général de NBCUniversal, tandis que l’ancien directeur financier de Comcast, Michael Angelakis, deviendra directeur général de Comcast

** À la clôture précédente, le titre avait reculé d’environ 17,3 % depuis le début de l’année