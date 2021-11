Combien coûte l'investissement en Bourse via des trackers ?

(Crédits photo : Adobe Photos Stock - Fokussiert )

Les frais, lorsque l'on investit en Bourse, sont une composante à ne pas négliger. Ils peuvent en effet avoir des répercussions considérables sur la performance d'un placement. Un même fonds pourra être considéré comme un bon placement ou comme un mauvais placement en fonction des frais qui lui sont appliqués.

Il est donc crucial pour l'investisseur en ETF de connaître les différents types de frais qui s'appliquent aux trackers, à quoi ils correspondent, quels sont leur montant et leur éventuel plafond, quels sont les intermédiaires financiers qui les pratiquent, etc.

Découvrez dans cet article tout ce qu'il faut savoir sur les différents types de frais qui peuvent s'appliquer à l'investissement en ETF afin de déterminer quelle enveloppe et quel intermédiaire financier privilégier.

Les frais réduits liés au produit financier en lui-même

D'abord, il y a des frais liés au produit financier en lui-même. Certaines classes d'actifs n'en comportent pas comme les actions par exemple (sauf avec certains intermédiaires financiers qui pratiquent encore des droits de garde). Dès lors qu'on investit en Bourse sans se positionner via des titres vifs, des frais de gestion s'appliquent au support. C'est notamment le cas pour les fonds. Si les OPCVM gérés activement peuvent voir leur frais dépasser les 1 %, 2 % voire même 3 %, les ETF sont eux beaucoup moins chargés et leur frais de gestion excède rarement les 0,5 %. À juillet 2020, les frais de gestion annuels pour les ETF d'actions internationales s'élevaient à 0,39 % en moyenne contre des frais supérieurs à 2,05 % en moyennes pour les fonds traditionnels selon Good Value For Money.

Notez également que les ETF, comparés aux fonds traditionnels appartenant au secteur de la gestion active, ne comportent pas de droits d'entrée. Ils sont aussi bien sûr exempts de frais de surperformance, parfois appliqué à un OPCVM traditionnel lorsque celui-ci dépasse la performance de son indice de référence.

Les frais de courtage pour les PEA et compte-titres

Selon l'enveloppe sur laquelle vous avez logé vos ETF, différents frais peuvent s'appliquer. Si vous avez choisir la détention via un PEA ou un compte-titres, il vous faudra régler les frais de courtage facturés par votre courtier.

Ils dépendent souvent de la taille de la position. Ils peuvent aussi fluctuer selon le canal choisi pour passer son ordre (internet, téléphone, courrier, guichet, etc.). Enfin, le tarif pourra varier selon un éventuel abonnement avec une logique de dégressivité liée au nombre d'ordres passés dans le mois.

Retenez que ceux-ci sont relativement élevés dès lors que vous investissez via une banque traditionnelle. Ils sont beaucoup moins importants si vous passez par un courtier en ligne ou une banque en ligne.

Les frais de courtage sont variables mais pas totalement libres. En effet, la loi Pacte instaure pour le PEA un plafond des frais de courtage à 0,5 % en cas d'ordre dématérialisé et 1,2 % dans les autres cas. En revanche, pour ce qui est du compte-titres, les courtiers sont totalement libres dans leur politique tarifaire.

Les frais de gestion des UC pour les contrats d'assurance-vie et PER

Si vous investissez en ETF depuis une assurance-vie ou un PER, vous n'aurez aucun frais de courtage à régler. Cependant, il vous faudra vous acquitter des frais de gestion annuels des supports en unités de compte et d'éventuels frais d'arbitrage.

Notez que, là encore, les courtiers et banques en ligne pratiquent les frais les moins élevés. Les banques traditionnelles affichent elles des frais plus importants.

Les frais annexes éventuels

D'autres frais peuvent s'appliquer à vos investissements en ETF comme par exemple des frais de gestion pilotée si vous avez recours à ce type de prestation. Attention : ces frais se superposent aux frais de gestion déjà existants.

Les acteurs traditionnels peuvent aussi, pour les contrats d'assurance-vie et PER, facturer des frais d'entrée ou des frais de sortie du contrat qui sont inexistants chez les acteurs en ligne.

Avant de choisir votre enveloppe et votre intermédiaire financier, prêtez attention aux tarifs pratiqués et choisissez l'intermédiaire financier qui facture seulement les services que vous êtes prêt à payer.