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Columbus Circle Capital Corp II en hausse grâce à l'opération d'introduction en bourse d'Elroy Air
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** Les actions de la SPAC Columbus Circle Capital Corp II CMII.O progressent d'environ 4 % à 10,37 dollars en pré-ouverture

** CMII va introduire en bourse Elroy Air, fabricant américain de drones cargo, via un accord de fusion définitif

** L'opération valorise Elroy Air à 800 millions de dollars avant levée de fonds et à environ 1 milliard de dollars après l'opération

** L'entité issue de la fusion opérera sous le nom d'Elroy Air et visera une cotation au Nasdaq sous le symbole "ELRY"

** Plus de 165 millions de dollars de capitaux PIPE engagés devraient financer la production à l’échelle commerciale du Chaparral, un drone eVTOL conçu pour transporter plus de 500 livres de fret, en collaboration avec le partenaire de fabrication américain Kratos Defense & Security Solutions

KTOS.O

** CMII est dirigée par l’équipe de direction d’Inflection Point Asset Management et de Cohen & Co COHN.A

Fusions / Acquisitions

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46,3200 USD NASDAQ -3,40%
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